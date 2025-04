Opera introduce i Comandi Tab AI in Opera One: l'intelligenza artificiale per gestire le schede

Opera aggiunge i Comandi Tab AI al suo browser di punta, Opera One. Questa è la prima volta che Opera porta l'intelligenza artificiale fuori dalla chatbox e la utilizza per aiutare gli utenti a gestire le loro schede. Con i Comandi Tab AI, gli utenti possono ora utilizzare il linguaggio naturale per far sì che il browser organizzi le loro schede. Possono, ad esempio, chiedere ad Aria, l'intelligenza artificiale del browser Opera, di chiuderle o raggrupparle per argomento, solo per citare due esempi.

Per far gestire le schede ad Aria, gli utenti devono semplicemente accedere alla Riga di Comando del browser Opera tramite la scorciatoia Ctrl + / (Windows) o CMD + / (Mac) e digitare un prompt relativo alle loro schede. Aria comprenderà il linguaggio naturale ed eseguirà il compito richiesto. In alternativa, con 5 o più schede aperte, gli utenti possono fare clic con il tasto destro su una scheda e selezionare l'opzione "Gestione schede AI" dal menu a tendina. Ad esempio, gli utenti possono dire ad Aria di "chiudere tutte le schede di Wikipedia" o "raggruppare tutte le mie schede di YouTube", e Aria procederà a eseguire tali attività.

I Comandi Tab sono stati sviluppati tenendo conto della privacy e della sicurezza: quando si utilizzano i Comandi Tab e si chiede ad Aria, ad esempio, di organizzare le proprie schede, l'intelligenza artificiale invia al server solo il prompt fornito dall'utente (ad esempio, "chiudi tutte le mie schede di YouTube"), nient'altro. Tutti i dati relativi alle schede rimangono sul dispositivo dell'utente e vengono elaborati localmente nel browser.

Oltre ai Comandi Tab, Opera sta anche aggiungendo diverse funzionalità ad Aria che sono state testate come parte del programma AI Feature Drops . Queste includono una modalità di scrittura migliorata all'interno della riga di comando del browser, un aggiornamento della qualità delle risposte di Aria per quanto riguarda lo shopping, la ricerca di prodotti, la cucina e il brainstorming di ricette, oltre a temi legati al gaming. Infine, sarà possibile interagire con Aria direttamente da una scheda del browser, non solo dalla chat nella barra laterale o dalla riga di comando.

