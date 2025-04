vivo V50 Lite: la potenza della batteria BlueVolt e imaging d’eccellenza in un design ultra-sottile

vivo Italia ha annunciato il nuovo vivo V50 Lite, l’ultima novità della serie V50, un perfetto equilibrio tra autonomia, esperienza fotografica e design ultrasottile.

vivo V50 Lite ridefinisce gli standard di autonomia e design, integrando una batteria BlueVolt da 6500 mAh in un corpo ultrasottile da 7,79 mm. Per ottenere questa combinazione di potenza e compattezza, vivo ha utilizzato tecnologie proprietarie all’avanguardia, tra cui ricomposizione del carbonio, rimodellamento degli elettrodi e innovativi sistemi di incapsulamento della batteria. Grazie all’utilizzo di queste tecniche pioneristiche, la batteria BlueVolt da 6500 mAh garantisce agli utenti un’autonomia straordinaria, offrendo fino a 27 ore di riproduzione video o 14 ore di navigazione con una sola ricarica.





vivo V50 Lite combina un’elevata densità energetica con la velocità della ricarica rapida FlashCharge da 90W, permettendo di raggiungere il 50% di carica in soli 23 minuti, l’ideale per chi è sempre in movimento. La modalità di sospensione AI e la durata della batteria di 5 anni garantiscono un'affidabilità a lungo termine, mentre il supporto per la ricarica inversa aggiunge versatilità, consentendo agli utenti di alimentare altri dispositivi. Nonostante il suo design sottile, la protezione di sicurezza 24-Dimension di vivo garantisce una ricarica stabile ed efficiente, regolando tensione, corrente e temperatura per evitare il surriscaldamento.

Grazie alla tecnologia AI Sleep Mode, l’intelligenza artificiale integrata apprende le abitudini dell’utente, rallentando il naturale consumarsi della batteria attraverso l’ottimizzazione dei consumi energetici e la gestione intelligente delle attività in background, senza compromettere i servizi essenziali. Insieme a un sistema operativo ottimizzato che riduce l'attività delle app in background, vivo V50 Lite massimizza la potenza, garantendo affidabilità e autonomia prolungata.

Grazie alla tecnologia Zero-Power SuperFast Startup, uno smartphone completamente scarico può riavviarsi in appena tre secondi dopo essere stato collegato alla ricarica, eliminando inutili attese.

vivo V50 Lite offre un comparto AI proprietario pensato per garantire l’eccellenza nelle immagini anche dopo lo scatto. Grazie a “Cancellazione AI” è possibile rimuovere gli oggetti indesiderati dalle foto per mettere in primo piano il soggetto inquadrato in modo semplice e veloce.

Inoltre, grazie alla funzionalità “Miglioramento Foto AI” è possibile restituire profondità di colore, facendo risaltare i particolari e schiarendo le immagini, anche quelle scattate in precedenza.

Dotato di una fotocamera principale da 50 MP Sony IMX882, vivo V50 Lite offre prestazioni fotografiche da top di gamma, eccellendo anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le immagini risultano nitide, con rumore ridotto al minimo, per scatti notturni dettagliati e suggestivi.

La tecnologia Aura Light Portrait offre una qualità di illuminazione da studio, replicando la qualità della luce professionale. Questo sistema diffonde uniformemente la luce sul soggetto, eliminando ombre e sovraesposizioni. Grazie al rilevamento intelligente della luminosità ambientale, il dispositivo suggerisce all’utente di attivare la funzione Aura Light quando l'illuminazione scende sotto una determinata soglia.





vivo V50 Lite è disponibile in due colorazioni esclusive. Titanium Gold fonde la resilienza del titanio con calde sfumature dorate, per un effetto lussuoso ma discreto. Phantom Black si muove tra i toni profondi del cielo notturno e riflessi viola che richiamano un'aurora boreale, per chi ricerca un’estatica futuristica e affascinante. Fantasy Purple richiama un gioco di gradazioni tra rosa e viola, che evoca un’atmosfera sognante ma naturale.

Nonostante il suo design ultrasottile, V50 Lite è progettato per durare nel tempo, grazie alla certificazione SGS Five-Star Drop Resistance e alla resistenza agli urti di livello militare.

Rigorosi test di affidabilità hanno confermato la sua robustezza con 42.000 cadute simulate da altezze comuni, come tavoli o tasche. La sua struttura ammortizzante completa combina un telaio in metallo rinforzato, strati di schiuma che assorbono gli urti e Shield Glass, il 20% più resistente rispetto agli schermi convenzionali.

Oltre alla sua solidità strutturale, vivo V50 Lite è pronto ad affrontare le sfide quotidiane grazie alla certificazione IP65[4], che lo protegge da polvere e schizzi d’acqua. Il dispositivo può resistere a 12 ore di esposizione alla pioggia o all'immersione in liquidi per 5 secondi.

vivo V50 Lite 5G e vivo V50 Lite 4G sono ora disponibili per l'acquisto, con un prezzo al dettaglio consigliato a partire da 329 € per vivo V50 Lite 5G disponibile nei punti vendita WindTre e 259 € per vivo V50 Lite 4G disponibile nei punti vendita Euronics e SME. A partire dalla metà di aprile, sarà disponibile una Special Edition di vivo V50 Lite 5G. L’edizione speciale, al prezzo consigliato di 359 €, comprenderà vivo V50 Lite 5G, disponibile in entrambe le colorazioni, gli auricolari TWS 3e, per un audio di alta qualità in mobilità, e un caricatore da 90W, che assicura una ricarica ultraveloce e senza compromessi, disponibile nei punti vendita Euronics e SME.

