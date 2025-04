Mibro lancia il Kids Watch Phone P6: un modo più sicuro e intelligente per tenere i bambini connessi

Mibro ha annunciato il lancio della sua ultima innovazione nell'ambito della tecnologia per bambini, il Mibro Kids Watch Phone P6. Questo nuovo smartwatch è stato pensato per offrire ai bambini un'esperienza digitale sicura e coinvolgente, rassicurando al contempo i genitori che cercano strumenti affidabili per restare in contatto con i propri figli.

Il P6 è dotato di una fotocamera ultra-grandangolare da 2 MP, per realizzare videochiamate di alta qualità che aiutano le famiglie a mantenere un'interazione diretta anche a distanza. Che chiamino da scuola, dal parco o da casa di un amico, i bambini possono rimanere in contatto visivo con i propri cari grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva.

Per garantire un rilevamento accurato della posizione, il dispositivo integra un sistema di posizionamento a 7 livelli, che combina GPS, GLONASS, LBS, Wi-Fi, G-Sensor, intelligenza artificiale e posizionamento assistito dalle foto. Questo sistema completo consente un tracciamento preciso in numerosi ambienti. Le funzionalità di sicurezza, come gli avvisi sulle zone sicure, gli avvisi sulle zone pericolose, gli avvisi interquartiere e il monitoraggio della cronologia delle posizioni, migliorano ulteriormente la supervisione dei genitori, avvisandoli di potenziali rischi e offrendo informazioni cronologiche sugli spostamenti.

Sviluppato pensando ai bambini attivi, il P6 è caratterizzato da un nuovo design avvolgente che rinforza il touchscreen per proteggerlo da urti o cadute accidentali. La resistenza all'acqua di 2 ATM garantisce che l'orologio funzioni in modo affidabile anche sotto la pioggia, quando il bambino gioca con l'acqua o in presenza di versamento di liquidi.

