LG UltraGear Oled 45GX950A, il primo monitor Oled al mondo con risoluzione 5K2K

LG ha presentato sul mercato italiano LG UltraGear OLED 45GX950A , il primo monitor gaming OLED al mondo con risoluzione 5K2K (5120x2160).

Il nuovo modello di LG UltraGear della serie GX9 è caratterizzato da un display OLED curvo (800R) da 45” con risoluzione 5K2K (5120x2160) e un rapporto 21:9, che garantisce il 50% in più di spazio sullo schermo [2] rispetto a un 49” DQHD con rapporto 32:9.

A differenza del monitor UltraGear OLED 45GS95QE dello scorso anno, questo modello presenta una risoluzione ottimizzata di 125 pixels per inch (PPI) e un layout dei subpixel RGWB che consentono un’elevata leggibilità del testo rendendo più semplice sia la lettura dei testi dei giochi che la modifica di documenti o la lettura dei contenuti sul web.

Una delle novità principali di LG 45GX950A è la modalità Dual Mode certificata VESA che consente un passaggio senza interruzioni tra la modalità 5K2K a 165Hz per i giochi graficamente ricchi di grafica e la modalità WFHD a 330Hz per titoli FPS e MOBA, semplicemente premendo il tasto di scelta rapida o tramite l’app LG Switch [3] . Inoltre, i giocatori potranno personalizzare sia il rapporto d’aspetto (21:9 o 16:9) sia la dimensione delle immagini (da 45" 5K2K a 24" FHD) con la possibilità di scegliere tra otto diverse configurazioni per un’esperienza di gioco ottimale a seconda dei diversi generi.

Le prestazioni estremamente dinamiche e senza interruzioni del monitor 45GX950A offrono agli utenti un vantaggio competitivo nei giochi. Con un tempo di risposta di 0.03ms (GtG), l’effetto ghosting è ridotto al minimo garantendo così una visione ancora più nitida. Inoltre, grazie alle certificazioni AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® e VESA AdaptiveSync, che garantiscono precisione e continuità, il monitor offre immagini ultra-fluide riducendo lo screen tearing e le sfocature, rendendo il gameplay il più scorrevole possibile soprattutto per i giocatori di PC che giocano a titoli AAA impegnativi.

Sia che si navighi in un campo aperto illuminato dal sole o che si esplorino le profondità ombrose di un dungeon, indipendentemente che ci si trovi in un ambiente ben illuminato o in una stanza illuminata a LED, il monitor LG UltraGear OLED fornisce prestazioni visive eccezionali, con immagini estremamente chiare e profondità sorprendenti. La curvatura 800R è stata progettata in modo preciso per allinearsi alla vista naturale del giocatore, garantendogli un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Grazie alla tecnologia WOLED più luminosa di LG con Micro Lens Array+ (MLA+), una luminosità standard di 275 nits (APL 100%) e un picco di luminosità fino a 1300 nits (APL 1.5%), il monitor offre una precisione del colore Delta E ≦ 2, restituendo colori vividi e realistici per un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata anche in ambienti luminosi. Con la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, LG UltraGear garantisce neri profondi e dettagliati, aiutando gli utenti a trovare anche gli elementi più nascosti per vincere.

Per garantire un maggiore comfort visivo, il monitor gaming UltraGear OLED 45GX950A 5K2K è caratterizzato da tecnologie avanzate, verificate da UL [5] , tra cui Flicker Free Display, Discomfort Glare Free e Low Blue Light che minimizza l’emissione di luce blu più dannosa per la vista, riducendo in questo modo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, grazie alla presenza del rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) di LG, i riflessi vengono ridotti al minimo rendendo più semplice la visione di tutto quello che succede sullo schermo anche in stanze molto luminose.

Per garantire performance sempre più veloci e fluide, il nuovo monitor supporta una connettività avanzata grazie alla presenza di HDMI 2.1, dell’ultima versione di DisplayPort 2.1, che consente il gioco ad alta velocità fino a 165Hz con risoluzione 5K2K, e di USB-C 90W che consente contemporaneamente la visualizzazione e il trasferimento dati. Questo garantisce una compatibilità perfetta con le schede grafiche più recenti e con funzionalità quali la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) consentendo al contempo una comoda ricarica dei dispositivi per un supporto continuo con un unico cavo.







A livello audio, il monitor UltraGear presenta di due speaker stereo incorporati 10W che offrono bassi ricchi e suoni immersivi, eliminando la necessità di dover integrare degli altoparlanti esterni. Per un’esperienza audio ancora più personalizzata, l’uscita per cuffie a 4 poli consente di connettere senza problemi gli auricolari, garantendo un audio 3D realistico con DTS Headphone:X. Questa feature è particolarmente utile nei giochi sparatutto, dove un suono direzionale preciso e una comunicazione chiara tra le squadre sono fondamentali per ottenere un vantaggio competitivo.

Oltre alle tecnologie all’avanguardia, il nuovo monitor unisce perfettamente prestazioni eccezionali a un design elegante e minimalista. Il display Virtually Borderless su 4 lati e le cornici sottili aumentano il senso di immersività, mentre l’illuminazione Hexagon Lighting aggiunge un tocco moderno a qualsiasi installazione. Progettato per garantire un comfort ineguagliabile, il supporto ergonomico a forma di L diventa la soluzione perfetta per un’installazione salvaspazio sulla scrivania e consente di regolare l’inclinazione, la rotazione e l’altezza dello schermo assicurando la giusta postura e la massima comodità anche nelle sessioni di gaming più lunghe ed intense.

