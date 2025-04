LG, arriva in Italia la collezione 2025 di TV OLED AI

LG ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dell’attesissima collezione di TV OLED AI, disponibile in preordine fino al 6 maggio su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo con una serie di vantaggi: preordinando uno dei nuovi TV LG OLED AI e registrando l’acquisto su LGFORYOU, sarà infatti possibile

- ottenere un voucher per riscattare 12 mesi gratuiti di DAZN con tutta la Serie A Enilive 2025/26

- ricevere una soundbar LG in regalo

- ottenere un rimborso sul prezzo del nuovo TV OLED solo ed esclusivamente a fronte del ritiro del proprio TV usato, per un valore che arriva fino a 3.000 Euro.







Le serie di punta della nuova collezione, M5 e G5, sono provviste del nuovo straordinario processore α11 Gen2 con Intelligenza Artificiale che offre un’elaborazione dell’immagine estremamente avanzata.

La nuova tecnologia LG Brightness Booster Ultimate garantisce una luminosità tre volte superiore[5] rispetto agli OLED tradizionali, preservando i neri profondi e i colori incredibilmente realistici che caratterizzano la tecnologia OLED.

La riproduzione cromatica è certificata da UL Solutions con “Perfect Black” e “Perfect Color”, mentre Intertek ha riconosciuto la fedeltà cromatica del 100%. Inoltre, la certificazione “Quick Stability with Image Quality” di TÜV Rheinland[6] attesta la capacità dei TV OLED evo AI LG di stabilizzare rapidamente luminosità e temperatura del colore dopo l’accensione.

La qualità dell’immagine dei nuovi TV OLED evo AI viene garantita in qualsiasi condizione di luce grazie alla nuova funzione Filmmaker Mode with Ambient Light Compensation che calibra automaticamente le impostazioni dell’immagine per offrire un’esperienza cinematografica autentica anche in ambienti ad alta o bassa luminosità.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore migliora la qualità delle immagini a prescindere dalla qualità della risoluzione della sorgente dell’input. Allo stesso modo, la funzione Dynamic Tone Mapping Pro ottimizza la resa HDR su 5000 micro-blocchi, per garantire una rappresentazione precisa dei colori e dei dettagli anche nelle aree molto scure o molto chiare dell’immagine.

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel processore abilita anche alcune funzioni audio tra cui AI Sound Pro, che offre un suono immersivo a 11.1.2 canali virtuali, rimasterizzando i dialoghi all’interno della traccia audio per una maggiore chiarezza; le funzioni AI Picture Wizard e AI Sound Wizard analizzano invece miliardi di impostazioni per personalizzare audio e video in base alle preferenze dell’utente.

L’Intelligenza Artificiale di LG migliora anche l’esperienza utente della nuova collezione OLED AI. Attraverso il nuovo Telecomando puntatore con AI, il TV riconosce l’impronta vocale dell’utente (AI Voice) e imposta automaticamente il profilo di utilizzo, accogliendolo per nome all’accensione e suggerendogli contenuti in base alle sue preferenze. La funzione AI Search, che utilizza il sistema di riconoscimento del linguaggio naturale (NLP), è stata implementata con nuove funzioni: oltre a facilitare la ricerca di contenuti sulle piattaforme di streaming, comprende la richiesta dell’utente e propone l’utilizzo di Microsoft Copilot per ottenere una risposta veloce a domande di ogni genere.

Infine, l’integrazione di AI Chatbot aiuta a gestire e risolvere problemi di utilizzo e tecnici in modo proattivo, guidando l’utente attraverso i menu e proponendo soluzioni immediate, il tutto usando la voce oppure il telecomando puntatore.

Il sistema operativo webOS è stato aggiornato con un’interfaccia più veloce e intuitiva, oltre a supportare l’integrazione multipiattaforma con ThinQ e Google Home per la gestione degli ecosistemi IoT.







La collezione di TV OLED AI si conferma la scelta perfetta per chi ama cinema, sport e gaming. In particolare, la serie G5 e la serie C5 ridefiniscono l’esperienza di gioco grazie alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) 4K che arriva fino a 165Hz[8], certificata da NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. Questo garantisce un gameplay fluido, senza tearing e stuttering, con input lag minimo.

Inoltre, i TV LG OLED evo sono i primi TV al mondo a ottenere la certificazione ClearMR 10000 di VESA, che assicura immagini nitide anche durante le scene d’azione più frenetiche.

La collezione LG OLED AI 2025 offre soluzioni tecnologiche in grado di adattarsi a qualunque contesto abitativo grazie a un’ampia varietà di design e dimensioni.

La serie M5 continua a utilizzare la tecnologia True Wireless con trasmissione audio e video 4K fino a 144Hz che consente di installare il TV a parete senza cavi visibili, grazie alla possibilità di posizionare lo Zero Connect Box - l’hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV - in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per un’esperienza di visione immersiva e un ambiente ordinato.

Allo stesso modo la serie G5 offre il meglio delle performance OLED in un TV sottile solo 20 mm che può essere appeso a parete a filo muro oppure poggiato sul proprio elegante piedistallo.

Questi modelli sono disponibili in diagonali che vanno dai 48 ai 97 pollici.

La serie C5 e la serie B5, entrambe dotate del proprio piedistallo di appoggio, offrono un’ampia scelta che copre qualunque tipo di esigenza in termini di dimensioni (48”, 55”, 65”, 77”, 83” per entrambe le serie e anche il taglio 42” per la serie C5).







Preordine e prezzi

La nuova collezione OLED AI è disponibile in preordine su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo da oggi fino al 6 maggio con i seguenti prezzi di lancio consigliati al pubblico:

LG OLED evo AI G5 (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”): 24.999, 6.499, 4.299, 3.299, 2.299, 1.599 euro

LG OLED evo AI C5 (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”): 4.999, 3.499, 2.699, 1.799, 1.499, 1.299 euro

LG OLED AI B5 (83”, 77”, 65”, 55”, 48”): 3.799, 3.299, 2.399, 1.499, 1.299 euro

La serie LG OLED evo M5 sarà disponibile nelle prossime settimane:

LG OLED evo AI M5 (97”, 83”, 77”, 65”): 27.999, 7.499, 4.799, 3.899 euro

