Telefono perso o rubato? Alcuni suggerimenti da SentinelOne per proteggere i nostri dati

Perdere il telefono o subirne il furto può essere stressante, ma non bisogna farsi prendere dal panico, pur ricordando che gli smartphone contengono dati sensibili, ricordi personali e accesso a gran parte della nostra vita digitale.

Anche se non riusciamo a recuperare il dispositivo, ci sono misure fondamentali che possiamo adottare per proteggere le informazioni. Dal blocco del numero alla cancellazione remota dei dati, agire rapidamente può aiutare a evitare che i dati personali finiscano nelle mani sbagliate, di seguito vengono indicati alcuni suggerimenti.

Bloccare il numero e denunciare lo smarrimento per fermare l'abuso

Subito occorre contattare il proprio fornitore di servizi di telecomunicazione e far bloccare il proprio numero di cellulare. Questo passo è fondamentale per impedire a chiunque di utilizzare indebitamente la carta SIM per chiamate, messaggi o trasferimento di dati. Al momento della denuncia, occorre fornire i dati personali, l'ora e il luogo dove il telefono è stato smarrito o rubato, tutte le specifiche del dispositivo che si possono ricordare. Dopo aver verificato i dettagli, il nostro fornitore di servizi inizierà il processo di blocco del dispositivo e, entro 24 ore, al nostro telefono verrà impedita la connessione a qualsiasi rete mobile italiana. Inoltre, occorrerà denunciare immediatamente l'accaduto alla polizia.

I backup e l'autenticazione a più fattori possono salvarci

Oggi gli smartphone contengono molto più che semplici contatti: costituiscono l’archivio di foto, ricordi, conversazioni e dati sensibili ed è indispensabile eseguirne regolarmente il backup per evitare di perdere definitivamente i dati. Allo stesso tempo sarebbe opportuno impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) per una maggiore protezione contro gli accessi non autorizzati.

Come proteggere i dati personali a distanza

Sia che utilizziamo un iPhone o un dispositivo Android, possiamo intervenire attraverso il portale dell’account online. Se il dispositivo è stato smarrito, è possibile attivare la “Modalità smarrito” o anche tentare di rintracciarlo utilizzando strumenti di localizzazione come “Trova il mio iPhone” o “Trova il mio dispositivo” di Google. Se il dispositivo è offline e si sa che è stato rubato, si può impostare la cancellazione di tutti i dati quando torna online.

Cosa fare se non si sono impostate le funzioni di tracciamento o di sicurezza

Se abbiamo perso il telefono e non si sono attivate funzioni di localizzazione o di sicurezza possiamo comunque adottare misure efficaci per limitare i potenziali danni. Occorre contattate subito l’operatore di telefonia mobile per far sospendere il nostro numero e prevenire qualsiasi uso improprio di chiamate, messaggi o dati. È inoltre fondamentale modificare immediatamente le password di tutti gli account critici a cui si è acceduto sul dispositivo, tra cui e-mail e piattaforme di social media.

Disconnettersi dalle sessioni attive e avvisare la banca

Utilizzare un altro dispositivo per accedere alle principali piattaforme, come Google, Apple e Facebook, e uscire da tutte le sessioni attive attraverso le impostazioni dell'account. In questo modo si garantisce che chiunque abbia accesso al nostro telefono possa continuare a utilizzare tali servizi. Serve avvisare la banca e i fornitori di carte di credito in modo che possano monitorare eventuali transazioni insolite o sospette. Se il telefono smarrito aveva accesso a dati o applicazioni legate alle attività lavorative, è importante informare anche il nostro ufficio.

Di certo, la perdita di un dispositivo senza protezione può essere un'esperienza difficile, ma offre l'opportunità di stabilire abitudini digitali migliori. Se siamo stati colti di sorpresa, può essere il campanello d'allarme per adottare processi più sicuri in futuro. Dobbiamo assicurarci che il dispositivo sia criptato e protetto da un blocco dello schermo e serve attivare i backup in cloud per non perdere i dati in caso di smarrimento o furto del telefono.

Conservare il dispositivo con cura, utilizzando una soluzione di sicurezza

Una manutenzione regolare e una buona igiene digitale possono contribuire a proteggere il nostro telefono da minacce future. Questo include:

Eseguire regolarmente il backup dei dati

Aggiornare il software del dispositivo

Rimuovere le applicazioni inutilizzate, in particolare quelle per lo shopping o il gioco che potrebbero avere accesso ai vostri dati.

Occorre considerate l'utilizzo di una soluzione di sicurezza mobile che fornisca una protezione in real-time sul dispositivo contro phishing, malware e accessi non autorizzati, anche quando il telefono è offline. Il momento migliore per prepararsi a una perdita o a un furto è prima che questo accada e, alcune misure proattive attivate oggi possono salvarci da una grave crisi domani.

