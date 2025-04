Z70S Ultra: il nuovo flagship di nubia che trasforma lo smartphone in fotocamera vintage

nubia ha presento i tanto attesi nubia Z70S Ultra e nubia Pad Pro. Proseguendo la sua tradizione di innovazione nella fotografia mobile, nubia Z70S Ultra introduce un sensore di quinta generazione da 35mm, offrendo una luminosità superiore del 40% rispetto al passato. Al suo cuore si trova il sensore "Light & Shadow Master 990", sviluppato in collaborazione con OmniVision, dotato di una risoluzione da 50MP, dimensioni del sensore da 1/1.3" e pixel da 1.2μm — garantendo una nitidezza straordinaria e prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema avanzato della fotocamera include l’autofocus H/V Quad Phase Detection (QPD), tecnologia DCG HDR e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Un obiettivo periscopico da 64MP con supporto macro a 15cm e un obiettivo ultra-grandangolare macro da 50MP permettono di catturare ogni prospettiva, sia da vicino sia da lontano. Un pulsante a doppia corsa per la fotocamera aggiunge un tocco professionale e tattile.

La fotografia AI avanzata migliora ogni scatto grazie a modalità intelligenti come AI Motion Capture, Sunset e Milky Way Night. Una gamma di accessori professionali — come il Neo Bar Smart Control Grip, custodie ispirate alle classiche fotocamere e supporti magnetici per filtri — trasforma la fotografia mobile in una vera e propria potenza creativa. A conferma della leadership di nubia nel design a schermo pieno, nubia Z70S Ultra introduce la settima generazione di tecnologia true full-screen con fotocamera sotto lo schermo e seconda generazione di vetro LongXi resistente, offrendo una visione immersiva e senza interruzioni per la creazione e il consumo di contenuti.

A livello tecnico, il dispositivo è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite, combinata con memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0. Il refresh rate a 144Hz, il campionamento tattile a 2500Hz e il rendering visivo migliorato dall'intelligenza artificiale offrono un vantaggio competitivo nei giochi e nei contenuti multimediali. Il sistema batteria di terza generazione "Nanhai" alimenta una batteria agli anodi di silicio-carbonio da 6600mAh, progettata per funzionare anche a temperature estreme. In una novità di categoria, supporta comunicazioni vocali in tempo reale su lunghe distanze anche senza connettività di rete — ideale per esplorazioni ed emergenze.

Esteticamente, presenta un elegante anello rosso, il logo NEOVISION, una cornice ultrasottile da 1,25mm e un retro in vetro effetto pelle micro-inciso per un'esperienza premium al tatto. Lo Slide Switch Key consente l’accesso immediato a funzioni essenziali come la fotocamera e la modalità gioco.







Parallelamente, debutta anche nubia Pad Pro, il primo tablet flagship, che è alimentato dal processore Snapdragon® 8 Gen 3 con velocità fino a 3.3GHz, garantendo così sessioni di gaming fluide, multitasking e creazione di contenuti, supportato da memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0. Arricchito dal Nebula Performance Engine, da un sistema termico a sei strati e dalla percezione del frame rate AI, gestisce facilmente anche i carichi di lavoro più intensivi.

Il display ultra-HD da 10.9 pollici 2.8K (risoluzione 2880×1800) e l'audio spaziale DTS:X Ultra trasformano i contenuti multimediali in un’esperienza cinematografica immersiva.

Sottile e portatile, con uno spessore di appena 7,3mm e un peso di 523g, il corpo unibody di grado aerospaziale garantisce robustezza e leggerezza. Una fotocamera frontale da 20MP assicura videochiamate nitide, mentre la tastiera completa a 78 tasti riproduce la sensazione tattile di un PC tradizionale per una produttività senza sforzo.

