RF 75-300mm F4-5.6: il nuovo teleobiettivo Canon per avvicinarsi alla fotografia naturalistica e sportiva

Canon ha annunciato il lancio del teleobiettivo RF 75-300mm F4-5.6, un’ottica leggera e facile da usare, perfetta per chi si avvicina alla fotografia naturalistica e sportiva con una fotocamera del sistema EOS R.

Con la sua ampia escursione dello zoom, il RF 75-300mm F4-5.6 offre una libertà creativa eccezionale, permettendo di catturare soggetti difficili da avvicinare. Il design maneggevole e l’ampia ghiera dello zoom consentono di reagire rapidamente, coprendo l’intera escursione con poco più di un quarto di giro.

Anche alla massima lunghezza focale di 300 mm è possibile avvicinarsi fino a 1,5 metri per catturare anche i più piccoli dettagli. Questo rende il nuovo teleobiettivo RF 75-300mm F4-5.6 una soluzione utile anche per ritratti di animali e persone. La notevole estensione dello zoom e l’apertura a sette lamelle offrono la possibilità di separare il soggetto a fuoco e lo sfondo sfocato, creando un look raffinato e professionale.

Compatibile con qualsiasi fotocamera dotata dell’innesto RF Canon, questo obiettivo entry-level full frame da 75-300 mm può essere abbinato anche a corpi macchina APS-C, come EOS R100, offrendo una portata effettiva di 120-480 mm per avvicinare ancora di più i soggetti lontani. Nonostante la sua ampia copertura, l’ottica pesa solo 507 g e ha una lunghezza di 146,1 mm quando è ritratta, rendendolo uno degli obiettivi più leggeri della sua categoria. RF 75-300mm F4-5.6 è pronto ad affrontare qualsiasi situazione, dagli incontri sportivi locali alle riserve naturali più remote.

Caratteristiche principali di RF 75-300mm F4-5.6:

Gamma focale flessibile : 75-300mm per fotocamere full-frame del sistema EOS R, 120-480mm equivalenti sui modelli APS-C.

: 75-300mm per fotocamere full-frame del sistema EOS R, 120-480mm equivalenti sui modelli APS-C. Distanza minima di messa a fuoco : 1,5 metri a 300mm per riprendere anche i più piccoli dettagli.

: 1,5 metri a 300mm per riprendere anche i più piccoli dettagli. Design compatto e leggero : lunghezza di soli 146,1mm quando ritratto e peso di circa 507 g.

: lunghezza di soli 146,1mm quando ritratto e peso di circa 507 g. Apertura circolare a 7 lamelle : per sfondi sfocati ed eleganti.

: per sfondi sfocati ed eleganti. Rivestimento Super Spectra: per ridurre ghosting e flare.

