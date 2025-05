Philips Evnia 25M2N5200U: il monitor eSports che ridefinisce il gaming competitivo

Philips Monitors annuncia un nuovo modello eSports per la serie Evnia 5000: il Philips Evnia 25M2N5200U.

Il Philips Evnia 25M2N5200U è dotato di numerose funzionalità pensate per offrire ai gamer eSports un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. La velocità è uno dei suoi punti di forza: grazie a una frequenza di aggiornamento overclockabile fino a 390 Hz, una bassa latenza in ingresso e alla tecnologia Smart MBR con tempo di risposta rapido di 0,3 ms, il gameplay risulta nitido e reattivo. L’immagine rimane stabile, senza effetti di ghosting, sfocature o ritardi, garantendo una resa visiva continua e precisa.

Dal punto di vista visivo, il monitor offre un’esperienza completa : la risoluzione Full HD 1920 x 1080 con tecnologia FastIPS, accompagnata da funzionalità grafiche avanzate che migliorano la qualità dell’immagine. Inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 400 assicura una buona profondità e definizione, mentre la tecnologia SmartContrast regola automaticamente colori e retroilluminazione per ottimizzare il contrasto. La funzione Stark ShadowBoost consente, invece, di scegliere tra tre livelli per migliorare la visibilità nelle scene scure, aumentando la saturazione dei colori e il contrasto per favorire una lettura più chiara delle aree in ombra.

In terzo luogo, per garantire una connettività completa con tutte le periferiche e facilitare l’aggiornamento della postazione di gioco, questo modello è dotato di 2 porte HDMI 2.0, 1 porta DisplayPort 1.4, hub USB e uscita per le cuffie per soddisfare le esigenze dei gamer.

Infine, il Philips Evnia 25M2N5200U offre ai gamer più esigenti una serie di funzionalità pensate per ottimizzare le prestazioni e sfruttare al massimo ogni sessione di gioco. La modalità SmartImage Game consente un rapido accesso al menu OSD con diverse opzioni specificamente progettate per offrire ai giocatori un controllo più completo della propria esperienza. Tra queste troviamo la modalità First Person Shooting, Racing, Real Time Strategy e molte altre. Smart Crosshair migliora la precisione nei giochi FPS, offrendo un vantaggio quando si tratta di individuare e colpire i nemici. Le tecnologie LowBlue e Flicker-free riducono l’affaticamento e lo stress visivo, garantendo maggiore comfort e tranquillità durante il gioco. Infine, il supporto regolabile consente di inclinare, ruotare e orientare il monitor nella posizione ideale, rendendo ogni sessione di gioco il più piacevole possibile.

Il Philips Evnia 25M2N5200U sarà disponibile all'acquisto a partire da fine maggio al prezzo consigliato di 379 €.

