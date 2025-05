Apple presenta la Collezione Pride 2025

In vista del mese del Pride, Apple lancia un nuovo cinturino Sport Pride Edition, con quadrante e sfondo per iPhone e iPad abbinati, per rendere omaggio alla forza e alla bellezza delle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo. Il cinturino Sport Pride Edition può già essere ordinato, mentre il quadrante e gli sfondi dinamici abbinati saranno disponibili in un prossimo aggiornamento software.

Caratterizzato da un motivo a strisce arcobaleno di forme e dimensioni diverse, ogni cinturino Sport Pride Edition è assemblato a mano partendo da singole strisce colorate che vengono unite tramite stampaggio a compressione creando piccole variazioni di grande effetto. Ogni cinturino è quindi unico, e rispecchia l’individualità di ogni persona della comunità LGBTQ+.

Il nuovo quadrante Pride Harmony e lo sfondo per iPhone e iPad completano il look. Il quadrante analogico è composto da strisce arcobaleno in colori brillanti, che si spostano dinamicamente in sequenza sul display per formare i numeri delle ore quando l’utente solleva il polso. I colori dello sfondo per iPhone e iPad cambiano posizione ogni volta che l’utente muove, blocca o sblocca il dispositivo.

Il quadrante Pride Harmony e gli sfondi per iPhone e iPad saranno disponibili in un prossimo aggiornamento software con watchOS 11.5, iOS 18.5 e iPadOS 18.5.

Prezzi e disponibilità

Il cinturino Sport Pride Edition può già essere ordinato su apple.com/it e nell’app Apple Store, e sarà disponibile negli Apple Store a partire dalla settimana prossima al prezzo di € 49. Potrà essere acquistato anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il cinturino Sport Pride Edition è disponibile nelle versioni da 40 mm, 42 mm e 46 mm, e nelle taglie S/M e M/L.

È possibile scaricare il quadrante Pride Harmony tramite l’app Apple Watch, nell’app Apple Store, oppure da apple.com/it.

