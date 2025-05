Dopo il successo degli scorsi anni, tornano i Made in Italy Days su Amazon.it: otto giorni di offerte esclusive su un’ampia selezione di prodotti Made in Italy disponibili su amazon.it/madeinitalydays dal 26 maggio al 2 giugno, per coronare la Festa della Repubblica Italiana.

Protagoniste indiscusse le eccellenze del Made in Italy, che Amazon ospita all’interno della vetrina dedicata su Amazon.it, che proprio quest’anno compie 10 anni, con l’obiettivo di valorizzare l’attività delle piccole e medie imprese italiane sia in Italia, sia all’estero. Oggi la vetrina Made in Italy è disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 Paesi del mondo – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi – per un totale di oltre 3 milioni di prodotti, di cui oltre 2 milioni solo nel negozio online Amazon.it, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane che vendono all’estero. Dal 2019, inoltre, Amazon collabora con Agenzia ICE in 8 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende.

Grazie ai Made in Italy Days, i clienti potranno scoprire prodotti tipici e rappresentativi del territorio e immergersi nell’artigianato e nelle tradizioni che rendono l’Italia un esempio di eccellenza nel mondo. Questa è, inoltre, l’occasione per scoprire le tante piccole e medie imprese che, grazie ad Amazon, sono riuscite a far conoscere le proprie specialità in tutto il mondo. Come, per esempio, Essenze.me, un brand di cosmesi avanzata nato dall’incontro tra rigore scientifico, sensibilità dermatologica e autentica passione per la skincare; Pelletterie Borghese, che offre prodotti di altissima qualità, costituiti da materie prime del tutto italiane, selezionando solo i migliori pellami che vengono lavorati interamente a mano; D’Annata, azienda che produce olio extravergine d’oliva e altri prodotti a base d’olio nel rispetto della tradizione; Marrocu Gioielli, da cinque generazioni, nel laboratorio artigianale Marrocu, prendono vita creazioni esclusive di squisita raffinatezza ed espressione autentica della tradizione sarda.

