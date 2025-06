OpenAI: nuovi prodotti che rispondono alla crescente adozione di ChatGPT in ambito aziendale

OpenAI attualmente supporta 3 milioni di utenti aziendali paganti di ChatGPT, rispetto ai 2 milioni annunciati a febbraio di quest’anno. Questo traguardo riflette la crescente domanda di prodotti ChatGPT, che è contestuale al crescere del numero di aziende che cercano un’IA che consenta loro di lavorare in modo più produttivo, efficiente e strategico.

Per offrire al mondo business strumenti basati sull’IA ancora più sofisticati, OpenAI ha iniziato il roll out di una serie di nuovi prodotti dedicati all’ambiente di lavoro all’interno di ChatGPT Enterprise, ChatGPT Team e ChatGPT Edu.

OpenAI lancia nuovi connettori (es. SharePoint, OneDrive) per offrire ai lavoratori accesso istantaneo e intuitivo a insight chiave

Anche se i lavoratori possono già usare ChatGPT per ottenere risposte rapide, i connettori (in beta) sono una serie di integrazioni che offrono a ogni dipendente accesso immediato agli insight collettivi dell’azienda, rendendo i team più produttivi, efficaci e informati. Gli amministratori possono anche decidere quali connettori abilitare a livello di spazio di lavoro.

I connettori sono ora disponibili per Dropbox, Box, SharePoint, OneDrive e Google Drive e i dipendenti possono usarli per trovare rapidamente dati dettagliati dai loro strumenti di terze parti senza uscire da ChatGPT.

Ad esempio, un ricercatore potrebbe usare il connettore Box per recuperare velocemente metriche di vendita trimestrali da file PDF o da fogli di calcolo archiviati in Box.

ChatGPT strutturerà e presenterà chiaramente i dati – rispettando i permessi utente esistenti all'interno dell'organizzazione – con citazioni dai documenti.

Inoltre, i deep research connectors (in beta) sono ora disponibili per Github, HubSpot, Linear e molti tool comuni Microsoft e Google. Questi si basano su Deep Research, un agente che svolge ricerche complesse multi-step raccogliendo, sintetizzando e presentando informazioni da strumenti di terze parti e dal web. Ciò consente agli utenti di combinare dati esterni con insight aziendali per produrre risultati più completi, simili a quelli di un’analisi svolta da un ricercatore.

I connettori sono attualmente disponibili per tutti gli utenti Team, Enterprise ed Edu. OpenAI introdurrà anche la possibilità per i clienti di utilizzare MCP per connettere in modo sicuro qualsiasi tool – inclusi i sistemi proprietari – a ChatGPT Deep Research in modo standardizzato. MCP sta rapidamente diventando lo standard industriale per estendere i modelli di IA in modo aperto e flessibile. Per questo OpenAI sta potenziando il supporto a ChatGPT Team, Enterprise, Plus e Pro, in aggiunta a quello API annunciato lo scorso mese.

OpenAI lancia la modalità “record” in ChatGPT: perfetta per riunioni, brainstorming o condivisione di idee

La modalità “record” in ChatGPT consente agli utenti Team di registrare e trascrivere riunioni o sessioni di brainstorming, generando automaticamente note chiare, citazioni con timestamp e suggerimenti basati sull’IA.

La funzionalità si integra perfettamente con le informazioni interne come documenti e file salvati, rendendo più semplice recuperare decisioni passate o azioni di follow-up. Gli utenti possono trasformare le sessioni registrate in elementi fruibili come un documento Canvas, garantendo che idee e discussioni restino organizzate e accessibili anche in futuro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita