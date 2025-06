macOS Tahoe 26 rende il Mac più versatile, produttivo e intelligente che mai

Comunicazione fluida tra lingue diverse con la traduzione in tempo reale: in Messaggi, la funzione dii traduzione in tempo reale può tradurre automaticamente i messaggi, così se l’utente sta facendo dei progetti con dei nuovi amici nel corso di un viaggio all’estero, i loro messaggi possono essere tradotti in automatico mentre vengono digitati e consegnati nella lingua preferita di chi li riceve. E quando arriva la risposta, il testo può essere tradotto all’istante.4 In FaceTime, l’utente può seguire la conversazione grazie alle trascrizioni live tradotte, continuando a sentire la voce dell’interlocutore. E quando sta facendo una chiamata con l’app Telefono, le sue parole vengono tradotte proprio mentre parla.5 Questa funzione sfrutta modelli sviluppati da Apple che vengono eseguiti interamente sul dispositivo, così le conversazioni rimangono private.

Comandi Rapidi diventa ancora più intelligente: una nuova serie di azioni intelligenti permettono di creare scorciatoie potentissime, per esempio per riassumere il testo con gli Strumenti di scrittura o per creare immagini con Image Playground. E ora l’utente potrà sfruttare direttamente i modelli di Apple Intelligence, on-device ma anche via Private Cloud Compute, per generare risposte che verranno poi utilizzate nei comandi rapidi, sempre nel pieno rispetto della privacy delle informazioni usate. Per esempio, chi studia può creare una scorciatoia che usa i modelli di Apple Intelligence per confrontare la trascrizione audio di una lezione con gli appunti presi, e aggiungere eventuali concetti chiave che potrebbero essere sfuggiti. L’utente può anche scegliere di attingere all’esperienza e alla vasta conoscenza del mondo di ChatGPT. Inoltre, ora può eseguire in automatico i comandi rapidi su macOS, ad esempio ad un determinato orario o quando si compie un’azione specifica, come salvare un file in una cartella o collegare un monitor.

Aggiornamenti a Genmoji e Image Playground: macOS Tahoe introduce nuovi modi per creare Genmoji, offrendo la possibilità di partire da emoji o descrizioni esistenti, modificare caratteristiche o elementi personali, come la lunghezza dei capelli o gli accessori, e selezionare le espressioni in base al momento. L’utente avrà anche un controllo maggiore su caratteristiche personali ed espressioni facciali in Image Playground, e con ChatGPT avrà accesso a nuovissimi stili, come dipinto a olio o arte vettoriale. E se ha un’idea specifica in mente, può anche fare tap su Any Style e descrivere esattamente ciò che vuole.

Produttività migliorata con Promemoria: Apple Intelligence può scansionare un’email, un sito web o altri contenuti presenti su Mac per trovare le informazioni più importanti. E l’utente può anche scegliere di usare Apple Intelligence per categorizzare automaticamente i Promemoria e raggrupparli in sezioni in modo che siano più facili da gestire.

Spotlight è il punto di riferimento per cercare qualsiasi cosa su Mac e ora rende più facile che mai trovare ciò che si sta cercando, permettendo all’utente di eseguire varie azioni in modi completamente nuovi. Nel corso di una ricerca, tutti i risultati, inclusi file, cartelle, eventi, app e messaggi, vengono ora elencati insieme e ordinati in modo intelligente per rilevanza. E nuove opzioni a livello di filtri, come PDF e messaggi di posta, permettono di circoscrivere rapidamente la ricerca per ottenere esattamente ciò che l’utente sta cercando. Spotlight può anche mostrare i risultati per documenti archiviati in spazi cloud di terze parti. E quando non si sa esattamente cosa cercare, le nuove opzioni di navigazione di Spotlight permettono di passare facilmente al vaglio le app, i file, la cronologia degli appunti e molto altro. Inoltre ora l’utente può eseguire centinaia di azioni direttamente da Spotlight, per esempio inviare un’email, creare una nota o far partire un podcast, senza dover passare da un’app all’altra. Grazie all’API App Intents, tutte le app possono fornire a Spotlight la possibilità di eseguire azioni, quindi l’utente può agire sia dalle app Apple che da quelle di terze parti. E può anche eseguire comandi rapidi e azioni dalla barra dei menu nell’app in cui sta lavorando, senza bisogno di togliere le mani dalla tastiera. Spotlight impara le abitudini dell’utente a livello di sistema e propone azioni personalizzate, per esempio l’invio di un messaggio ad un collega al quale scrive spesso. Altra novità: Spotlight introduce i tasti rapidi, ovvero brevi sequenze di caratteri che permettono all’utente di accedere direttamente all’azione desiderata.Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che fornisce informazioni utili e pertinenti proteggendo costantemente la privacy dell’utente, diventa ancora più potente.