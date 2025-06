Apple con iPadOS 26 introduce nuove funzioni per iPad

Nuovi potenti modi di lavorare con i fileiPadOS 26 introduce nuovi modi per accedere ai file, modificarli e gestirli. L’app File è stata migliorata con una nuova Vista elenco, che permette di visualizzare più dettagli dei documenti in colonne ridimensionabili e cartelle comprimibili. Per rendere le cartelle riconoscibili a colpo d’occhio, File permette di personalizzarle con colori, icone ed emoji che si sincronizzano sui vari dispositivi. Inoltre, ora l’utente può trascinare qualsiasi cartella dall’app File direttamente nel Dock per accedervi al volo. E può anche impostare un’app predefinita per aprire specifici file o tipi di file.

L’app Anteprima fa il suo debutto su iPadSu iPad è ora disponibile Anteprima, che permette di fare disegni veloci e visualizzare, modificare e annotare PDF e immagini usando Apple Pencil o il dito. L’utente può accedere a tutti i suoi PDF e a tutte le sue immagini nell’app File direttamente da Anteprima. Inoltre può creare una pagina vuota su cui disegnare e scrivere con Apple Pencil, e usare l’inserimento automatico per compilare rapidamente moduli in PDF. Nuovi modi per lavorare con le app Local Capture consente all’utente di produrre registrazioni audio di alta qualità direttamente dall’iPad utilizzando qualsiasi app di videoconferenza, e condividere in tutta semplicità file audio e video dopo la chiamata. Nuove app, più modi di comunicare L’app Messaggi introduce gli sfondi delle conversazioni, che permettono di personalizzare le chat con splendidi design, e di creare sfondi unici che si abbinano bene alle conversazioni con Image Playground. Arrivano anche i sondaggi e una vista dettagli ridisegnata che aiuta a ritrovare quello che è stato condiviso in una conversazione. Inoltre, nelle chat di gruppo, ora è possibile vedere chi sta scrivendo e richiedere o inviare denaro con Apple Cash. In più, l’app Telefono arriva su iPad, con aggiornamenti come Hold Assist e Call Screening. Altri aggiornamenti di iPadOS 26: Disponibile nella palette degli strumenti, il nuovo calamo usa preset per l’inclinazione del tratto per consentire di replicare la calligrafia tradizionale con Apple Pencil o il dito in app come Note, Anteprima, Freeform e Diario, quando si usa la funzione Modifica, e in app di terze parti utilizzando l’API PencilKit. Calcolatrice offre nuove funzioni per i grafici 3D nelle note matematiche, permettendo all’utente di scrivere un’equazione con tre variabili e creare un grafico in tre dimensioni. L’app Note ora consente di importare ed esportare una nota in un file Markdown e di acquisire le conversazioni nell’app Telefono come registrazioni audio complete di trascrizioni.

ora consente di importare ed esportare una nota in un file Markdown e di acquisire le conversazioni nell’app Telefono come registrazioni audio complete di trascrizioni. Le funzioni di accessibilità includono Accessibility Reader, una nuova modalità di lettura a livello di sistema progettata per rendere il testo più semplice da leggere per le persone cieche, ipovedenti o con disabilità che riguardano la lettura; la nuova esperienza Braille Access, che offre un’interfaccia intuitiva per chi utilizza iPad con un display braille collegato; Share Accessibility Settings, per usare temporaneamente le impostazioni di accessibilità sul dispositivo di un’altra persona, e altro ancora.

Disponibilità . La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su . Nuove funzioni software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9" (terza generazione e modelli successivi), iPad Pro 11" (prima generazione e modelli successivi), iPad Air (M2 e successivi), iPad Air (terza generazione e modelli successivi), iPad (A16), iPad (ottava generazione e modelli successivi), iPad mini (A17 Pro) e iPad mini (quinta generazione e modelli successivi). Le funzioni di Apple Intelligence descritte richiedono dispositivi compatibili, che includono tutti i modelli iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), e i modelli iPad e Mac con M1 e versioni successive con Apple Intelligence abilitata e Siri e la lingua del dispositivo impostate sulla stessa lingua supportata: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano o cinese (semplificato).



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra A partire da oggi, tutte queste funzioni possono essere testate tramite l’Apple Developer Program, all’indirizzo developer.apple.com . La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com/it . Nuove funzioni software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9" (terza generazione e modelli successivi), iPad Pro 11" (prima generazione e modelli successivi), iPad Air (M2 e successivi), iPad Air (terza generazione e modelli successivi), iPad (A16), iPad (ottava generazione e modelli successivi), iPad mini (A17 Pro) e iPad mini (quinta generazione e modelli successivi). Le funzioni di Apple Intelligence descritte richiedono dispositivi compatibili, che includono tutti i modelli iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), e i modelli iPad e Mac con M1 e versioni successive con Apple Intelligence abilitata e Siri e la lingua del dispositivo impostate sulla stessa lingua supportata: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano o cinese (semplificato).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita Tag: Notizie che potrebbero interessarti: Prodotti iPhone 16 e iPhone 16 Plus: con Controllo... Prodotti Apple: in arrivo iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro... Prodotti La nuova app Apple Games: un hub personalizzato... Prodotti L’universo Disney arriva su Samsung Art Store... Prodotti Connessioni al top: nuovi FRITZ! fibra 10G, DSL... Prodotti Potenza, innovazione e resistenza: i nuovi... Iscriviti alla Newsletter Seguici su: Facebook Twitter Linkedin L’app Messaggi introduce gli sfondi delle conversazioni, che permettono di personalizzare le chat con splendidi design, e di creare sfondi unici che si abbinano bene alle conversazioni con Image Playground. Arrivano anche i sondaggi e una vista dettagli ridisegnata che aiuta a ritrovare quello che è stato condiviso in una conversazione. Inoltre, nelle chat di gruppo, ora è possibile vedere chi sta scrivendo e richiedere o inviare denaro con Apple Cash.In più, l’app Telefono arriva su iPad, con aggiornamenti come Hold Assiste Call Screening. Con iPadOS 26, l’app Diario arriva su iPad, per consentire all’utente di prendere nota di piccoli dettagli della vita di tutti i giorni o di eventi particolari. Utilizzando Apple Pencil o il dito, è possibile inserire disegni e appunti scritti a mano, oltre a foto, video, registrazioni audio, luoghi, stato d’animo e altro ancora. L’utente può tenere più diari per diversi aspetti della vita, e ora avrà anche accesso a una splendida vista con mappa che organizza le voci in base alla località. La nuovissima app Apple Games offre un nuovo punto di riferimento per il gaming, e iPadOS 26 introduce la funzione Game Overlay, che permette di visualizzare rapidamente nuovi eventi e aggiornamenti, modificare le impostazioni, chiamare o invitare un’altra persona nel bel mezzo di un gioco, e altro ancora. Local Capture consente all’utente di produrre registrazioni audio di alta qualità direttamente dall’iPad utilizzando qualsiasi app di videoconferenza, e condividere in tutta semplicità file audio e video dopo la chiamata. iPadOS 26 include nuove funzioni audio che offrono un maggiore controllo sull’ingresso audio e semplificano la registrazione. Con Local Capture, l’utente può produrre registrazioni di alta qualità direttamente da iPad utilizzando qualsiasi app di videoconferenza, e condividere in tutta semplicità file audio e video dopo la chiamata. La cancellazione dell’eco dell’audio degli altri partecipanti mantiene la voce dell’utente sempre in primo piano, consentendo una registrazione chiara del suo lato della call. iPadOS 26 consente di eseguire attività in background impegnative dal punto di vista computazionale grazie a Background Tasks. iPadOS 26 include anche nuove funzioni audio che offrono un maggiore controllo sull’ingresso audio e semplificano la registrazione. Ora l’utente può scegliere di usare microfoni diversi per ogni app e per singoli siti web. Le registrazioni audio saranno ancora migliori grazie a “Isolamento vocale”, che blocca i rumori ambientali e assicura un suono chiaro e cristallino. E con gli AirPods 4, gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore o gli AirPods Pro 2, le registrazioni hanno una qualità professionale e le chiamate sono nitide. Sfruttando l’incredibile potenza del chip Apple, iPadOS 26 consente di eseguire attività in background impegnative dal punto di vista computazionale. Quando l’utente avvia un processo che richiede tempo in un’app, le attività in background verranno mostrate insieme alle attività in tempo reale per offrire un controllo completo e un’idea chiara di tutti i processi in corso. Inoltre, sviluppatori e sviluppatrici possono utilizzare l’API “Background Tasks” aggiornata per consentire all’utente di eseguire attività che durano a lungo anche dalle loro app. Su iPad è ora disponibile Anteprima, che permette di fare disegni veloci e visualizzare, modificare e annotare PDF e immagini usando Apple Pencil o il dito. L’utente può accedere a tutti i suoi PDF e a tutte le sue immagini nell’app File direttamente da Anteprima. Inoltre può creare una pagina vuota su cui disegnare e scrivere con Apple Pencil, e usare l’inserimento automatico per compilare rapidamente moduli in PDF. iPadOS 26 introduce nuovi modi per accedere ai file, modificarli e gestirli. L’app File è stata migliorata con una nuova Vista elenco, che permette di visualizzare più dettagli dei documenti in colonne ridimensionabili e cartelle comprimibili. Per rendere le cartelle riconoscibili a colpo d’occhio, File permette di personalizzarle con colori, icone ed emoji che si sincronizzano sui vari dispositivi. Inoltre, ora l’utente può trascinare qualsiasi cartella dall’app File direttamente nel Dock per accedervi al volo. E può anche impostare un’app predefinita per aprire specifici file o tipi di file. L’utente avrà anche un controllo maggiore su caratteristiche personali ed espressioni facciali in Image Playground, e avrà accesso a nuovissimi stili con ChatGPT: per esempio, potrà creare il Poster di contatto di una persona amica nello stile di un dipinto a olio. E se ha un’idea specifica in mente, può anche fare tap su Any Style e descrivere esattamente ciò che vuole. Inoltre, ora Image Playground può inviare la descrizione o la foto di un utente a ChatGPT per creare un’immagine originale. Comandi Rapidi include nuove azioni intelligenti che permettono di creare scorciatoie potentissime, per esempio per riassumere il testo con gli Strumenti di scrittura o creare immagini con Image Playground. L’utente può anche usare i modelli di Apple Intelligence per fornire risposte che verranno poi utilizzate nelle altre scorciatoie. Per esempio, chi studia può creare una scorciatoia che usa i modelli di Apple Intelligence per confrontare la trascrizione audio di una lezione con gli appunti presi, e aggiungere eventuali concetti chiave che potrebbero essere sfuggiti.

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che fornisce informazioni utili e mirate facendo al contempo un grande passo avanti nella protezione della privacy in ambito AI, è ancora più potente e integrato in iPadOS 26. La funzione di traduzione in tempo reale nelle app Telefono, FaceTime e Messaggi aiuta a comunicare in varie lingue. In Messaggi, i messaggi in arrivo (inclusi quelli di gruppo) vengono tradotti automaticamente nella lingua preferita dell’utente.3Su FaceTime, l’utente può seguire la conversazione grazie alle trascrizioni live tradotte, continuando a sentire la voce dell’interlocutore. E se si è al telefono, la traduzione viene riprodotta ad alta voce nel corso dell’intera conversazione.4 iPadOS 26 mette a disposizione nuovi modi per creare Genmoji, offrendo la possibilità di iniziare da emoji esistenti e descrizioni, modificare caratteristiche personali come lunghezza dei capelli e accessori, e selezionare espressioni facciali.