Amazon Prime a metà prezzo per 18enni e studenti universitari

Da oggi Amazon offre a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime, permettendo loro di accedere a tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, tra cui consegne rapide e convenienti, offerte esclusive e grandi opportunità di risparmio. Il tutto per soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno, invece di 4,99€ al mese o 49,90€ all'anno.

I benefici di Amazon Prime includono anche l’accesso a Prime Video – per guardare un’ampia selezione di film, serie tv del momento, documentari ed eventi sportivi – e a Prime Gaming, per scoprire, scaricare e iniziare subito a giocare ai titoli inclusi, sostenere i propri streamer preferiti grazie all’abbonamento Twitch.tv compreso ed esplorare una serie di vantaggi di gioco aggiuntivi in continua evoluzione.

I giovani tra i 18 e i 22 anni avranno anche accesso a vantaggi esclusivi, tra cui il 10% di sconto su una selezione di prodotti moda.

Chi ha tra i 18 e i 22 anni può iniziare subito un periodo di uso senza costi di tre mesi, al termine del quale potrà accedere a tutti i benefici di Prime a soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno. Prime a metà prezzo è disponibile per gli studenti universitari e gli studenti a tempo pieno dei corsi professionali in Italia attraverso Prime Student già dal 2019, ma a partire da ora sarà accessibile anche a tutti i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, indipendentemente dal fatto che frequentino l'università.

