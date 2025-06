AgfaPhoto presenta 3 novità per catturare ogni istante

Con una videocamera 4K stabilizzata, un dispositivo waterproof per bambini e una fotocamera compatta con schermo orientabile, AgfaPhoto arricchisce la sua offerta per cogliere ogni momento, in famiglia, con gli amici o da soli. Realimove MC3X: la fluidità di una videocamera 4K stabilizzata su 3 assi con lo schermo più grande sul mercato Pensata per i creatori di contenuti, i vloggers e gli amanti delle riprese fluide, la Realimove MC3X è una videocamera 4K ultra-compatta dotata di uno stabilizzatore a 3 assi. Pronta all’uso con un solo gesto per catturare l’istante perfetto, integra il più grande schermo touch inclinabile sul mercato. Grazie alla modalità di tracciamento automatico, una connessione Wi-Fi per la condivisione istantanea dei contenuti sui social network e un’autonomia che permette di filmare tutto il giorno, si adatta a ogni esigenza. Uno strumento tutto in uno per realizzare video stabili anche in movimento, nitidi e immersivi, con la massima semplicità. Risoluzione 4K e 30 immagini/secondo

Schermo touch rotativo da 3,5 pollici

Stabilizzatore Gimbal a 3 assi

Grandangolo 120°

20MP

Modalità di ripresa intelligenti

Autonomia di 170 minuti

Tracciamento del volto AgfaPhoto Gimbal Camera 4K Realimove MC3X – 349,99€ Realikids Cam Waterproof 2: la fotocamera per bambini che si tuffa con loro!