Amazfit lancia una nuova coppia sportiva: Balance 2 e Helio Strap

Amazfit ha ampliato il suo portafoglio con due tecnologie di punta: lo smartwatch multisport Amazfit Balance 2 e il cinturino smart fitness Amazfit Helio Strap, incentrato sul monitoraggio della condizione fisica, del recupero e del sonno. L'orologio e il cinturino possono essere indossati indipendentemente, ma sono progettati per funzionare in coppia, offrendo agli utenti un supporto simultaneo e complementare. I dati monitorati da Balance 2 e da Helio Strap vengono sincronizzati e condivisi automaticamente all'interno dell'app Zepp. (L'accesso a questi dati non richiede alcun abbonamento.)

Amazfit Balance 2: lo smartwatch che segue ogni tua performance

Balance 2 è pensato per chi vive lo sport a 360 gradi. Con ben 170 modalità sportive, supporta le discipline più popolari e quelle più emergenti, come HYROX, golf e sport acquatici, incluse modalità specifiche per il freediving e immersioni fino a 45 metri.

Il display AMOLED super luminoso (fino a 2000 nits) garantisce visibilità anche alla luce diretta del sole, mentre il vetro zaffiro resiste ai graffi, rendendo lo smartwatch perfetto per le sessioni intense in palestra. Grazie alla batteria di lunga durata, che offre fino a 21 giorni di autonomia, è quindi ideale per allenamenti prolungati e per monitorare il recupero durante le giornate più impegnative.

Con il nuovo sistema operativo Zepp OS 5, Balance 2 è lo smartwatch più user-friendly di Amazfit, progettato seguendo i feedback di chi si allena regolarmente. Un sensore BioTracker 6.0 PPG avanzato monitora la frequenza cardiaca e il recupero, mentre altri sensori, tra cui accelerometro, giroscopio e barometro, offrono un monitoraggio preciso anche in ambienti estremi, come le immersioni subacquee fino a 45 metri.

Funzioni principali di Balance 2:

Design resistente: Display AMOLED protetto da vetro zaffiro (fino a 2000 nits), racchiuso in una cornice in lega di alluminio.

Display AMOLED protetto da vetro zaffiro (fino a 2000 nits), racchiuso in una cornice in lega di alluminio. 170 modalità sportive: Tra cui HYROX, golf, e 16 modalità di sport acquatici, con statistiche dettagliate.

Tra cui HYROX, golf, e 16 modalità di sport acquatici, con statistiche dettagliate. Mappe gratuite: Accesso a mappe cittadine, topografiche, piste da sci e campi da golf.

Accesso a mappe cittadine, topografiche, piste da sci e campi da golf. Tracciamento preciso dei passi e della velocità grazie al posizionamento satellitare a doppia banda che supporta sei sistemi GNSS, tra cui GPS e Galileo .

preciso dei passi e della velocità grazie al posizionamento satellitare a doppia banda che supporta . Monitoraggio completo del recupero: Analisi del battito cardiaco, HRV, VO₂ max, stress, fatica, e molto altro.

Analisi del battito cardiaco, HRV, VO₂ max, stress, fatica, e molto altro. Estensione dei dati tramite l'app Zepp : Aggiunta di mini-app per ulteriori metriche, sincronizzazione con dispositivi e condivisione dei dati con piattaforme di terze parti (Strava, komoot, Apple Health, Health Connect, TrainingPeaks, Relive, Google Fit, adidas Running).

: Aggiunta di mini-app per ulteriori metriche, sincronizzazione con dispositivi e condivisione dei dati con piattaforme di terze parti (Strava, komoot, Apple Health, Health Connect, TrainingPeaks, Relive, Google Fit, adidas Running). Zepp OS 5: Sistema operativo intuitivo, con notifiche migliorate, controllo vocale e alert durante gli allenamenti.

Sistema operativo intuitivo, con notifiche migliorate, controllo vocale e alert durante gli allenamenti. Zepp Pay: Pagamenti contactless compatibili con Curve e alcune banche che supportano MasterCard.

Un partner per il recupero: il cinturino smart Helio Strap

Amazfit Helio Strap, indossato da migliaia di atleti ai recenti Campionati del Mondo HYROX di Chicago, è fatto su misura per tracciare allenamenti specifici, gare e recupero. Molti atleti preferiscono non essere distratti da uno schermo a metà sessione. In alcuni sport, come il tennis, è addirittura vietato indossare uno smartwatch, altri invece, si tolgono l'orologio subito dopo l'allenamento. Tuttavia, il processo di recupero inizia subito dopo l'allenamento e la pianificazione della sessione successiva deve tenere conto dei livelli di affaticamento attuali.

Helio Strap è il primo cinturino smart senza schermo di Amazfit progettato per soddisfare queste esigenze. Con un peso di soli 20 g, offre un rilevamento preciso dei dati relativi all'allenamento, al post-allenamento e al recupero, proprio come il Balance 2 che utilizza la tecnologia BioTracker.

Inoltre, riceve una nuova funzione chiamata BioCharger Energy Score. A differenza del Readiness Score, che mostra la stanchezza fisica e mentale del giorno precedente, il BioCharge fornisce informazioni in tempo reale sul livello di energia (stanchezza) attuale. Grazie a questo, l'Helio Strap può essere un ottimo complemento ai dati forniti dal Balance 2.

Funzioni principali di Amazfit Helio Strap:

Lunga durata della batteria: Fino a 10 giorni di utilizzo e 25 giorni in modalità di risparmio energetico.

Monitoraggio continuo e accurato: Traccia FC, FC a riposo, HRV, qualità del sonno, stress e saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Punteggio energetico BioCharge: Monitora il livello di affaticamento attuale in base all'esercizio fisico, allo stress, al riposo, ai pisolini diurni e all'attività in generale.

27 modalità di allenamento, tra cui corsa, camminata, ciclismo, allenamento della forza, HIIT, yoga e HYROX.

Disponibilità e Prezzi

Amazfit Balance 2 è disponibile al prezzo consigliato di €299 , con due cinturini sportivi (nero e rosso) inclusi. Può essere acquistato sul sito e presso partner selezionati in tutta Europa.

2 è disponibile al prezzo consigliato di , con due cinturini sportivi (nero e rosso) inclusi. Può essere acquistato sul sito e presso partner selezionati in tutta Europa. Amazfit Helio Strap è disponibile al prezzo di €99, inizialmente in colore nero sul sito, con altre colorazioni in arrivo nelle settimane successive.

