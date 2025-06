Google lancia Gemini CLI, un agente AI open source per la Command Line

Google ha presentato Gemini CLI, un nuovo agente AI open source che porta la potenza di Gemini direttamente nei terminali degli sviluppatori.

Gemini CLI è gratuito. Basta accedere con un account Google personale per ottenere una licenza gratuita per Gemini Code Assist. La licenza gratuita dà accesso a Gemini 2.5 Pro e alla sua enorme finestra di contesto da 1 milione di token.

Gemini CLI è anche open source. Gli sviluppatori possono ispezionare il codice per capire come funziona e verificarne le implicazioni di sicurezza. Una community globale di sviluppatori può contribuire al progetto segnalando bug, suggerendo funzionalità, migliorando continuamente le pratiche di sicurezza e inviando aggiornamenti del codice.

Gemini CLI ha limiti di utilizzo impareggiabili. Per fare in modo che non si raggiungano quasi mai i limiti durante questa fase di anteprima, offriamo la soglia di utilizzo più alta del settore: 60 richieste al minuto e 1.000 richieste al giorno, gratuitamente.

Anche se eccelle nella scrittura di codice, Gemini CLI è pensato per fare molto di più. È un’utility locale e flessibile che puoi usare per un’ampia gamma di attività: dalla generazione di contenuti alla risoluzione di problemi, dalla ricerca avanzata alla gestione delle attività.

Infine Gemini CLI include funzionalità uniche e integrate, come:

Grounding dei prompt a Google Search per recuperare pagine web e fornire al modello un contesto esterno, in tempo reale Estensione delle funzionalità di Gemini CLI tramite il supporto nativo al Model Context Protocol (MCP) o estensioni preinstallate Personalizzazione di prompt e istruzioni per adattare Gemini alle proprie esigenze e ai flussi di lavoro Automatizzazione delle attività e integrazione nei flussi esistenti richiamando Gemini CLI in modalità non interattiva all’interno degli script.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita