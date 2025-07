La serie HONOR 400 offre il rilevamento AI Deepfake per una maggiore sicurezza

HONOR integra una nuova funzione di sicurezza fondamentale nella serie HONOR 400, lanciata di recente: l'AI Deepfake Detection avanzata sul dispositivo. Questa tecnologia innovativa offre agli utenti una maggiore protezione contro la crescente minaccia dei deepfake, in particolare durante le videochiamate, rafforzando l'impegno di HONOR per la sicurezza degli utenti nell'era dell'AI.

Con un aumento delle frodi deepfake, cresciute di oltre il 2.000% negli ultimi tre anni, HONOR ha investito in modo proattivo nello sviluppo di solide soluzioni AI on-device. La serie HONOR 400 identifica ora in modo intelligente i deepfake, fornendo agli utenti notifiche rapide di potenziali rischi, direttamente sul loro dispositivo. Questa innovazione risponde a un problema importante per i consumatori, permettendo loro di interagire online con maggiore tranquillità.

La tecnologia AI Deepfake Detection di HONOR è il risultato di un'intensa attività di ricerca e sviluppo, addestrata su un set di dati consistente che comprende milioni di video e immagini. Secondo i test di laboratorio, la funzione raggiunge un tasso di precisione dell'85% e fornisce risultati entro sei secondi. Dal suo lancio iniziale, nei suoi test settimanali, la funzione ha superato, in media, i 200.000 rilevamenti, con un Net Promoter Score (NPS) tra gli utenti superiore al 70%, indice di soddisfazione e fiducia da parte di questi ultimi. Questa funzione di privacy-first opera interamente sul dispositivo, garantendo privacy e sicurezza.

