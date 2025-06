Amazon rende omaggio alla Città Eterna con Echo Dot Edizione Limitata Roma

Il 2025 è un anno speciale per Roma e per Amazon. Nella capitale si celebra il Giubileo, evento destinato a conferirle lo status di città più visitata al mondo. Per Amazon è il momento di festeggiare 15 anni di attività in Italia all’insegna dell’innovazione: un traguardo importante che si intreccia simbolicamente con questo evento straordinario. Nasce così Echo Dot Edizione Limitata Roma, la prima edizione limitata europea di un dispositivo Echo: un omaggio autentico e creativo all’eterna bellezza di Roma.

Il design di questa edizione limitata, la prima in Europa, è firmato dall’artista italiano Ale Giorgini, che ha reinterpretato Roma con il suo stile unico e riconoscibile, restituendone l’essenza tramite simboli universali e dettagli vibranti. Decorato con una suggestiva illustrazione di una veduta aerea della Capitale, che raffigura il suo eterno splendore, il design di Echo Dot Edizione Limitata Roma ricorda monumenti simbolici della città come San Pietro, su cui proprio in questi mesi sono puntati i riflettori di tutto il mondo, il Colosseo, testimone maestoso della storia millenaria di Roma, e la Fontana di Trevi, simbolo di desideri sussurrati nell’acqua.

“É stato un privilegio poter celebrare la città di Roma con una mia opera. E farlo con la prima edizione limitata europea di Amazon Alexa mi rende ancora più orgoglioso. Ho scelto di raccontare i luoghi iconici della capitale, cercando di cogliere quell’atmosfera che si respira per le vie di Roma quando il sole del pomeriggio, poco prima del tramonto, colora la città con straordinarie tinte dorate. Trasferire in un disegno tutta la bellezza della Città Eterna era un compito impossibile: per questo mi sono concentrato su quel momento magico, quello che mi emoziona ogni volta che torno a Roma”, ha dichiarato Ale Giorgini.

E c’è di più: in occasione del lancio di Echo Dot Edizione Limitata Roma, Alexa ha preparato due inedite esperienze interattive per permettere a tutti gli utenti di scoprire la cultura romana. Semplicemente chiedendo “Alexa, apri il quiz su Roma”, Alexa lancerà una serie di domande che metteranno alla prova anche i romani più esperti. Il primo quiz, infatti, è un appassionante vero o falso in cui la storia di Roma prende vita tra curiosità sorprendenti e verità poco conosciute, come il fatto che il Colosseo era originariamente ricoperto interamente di marmo bianco o che il Pantheon è utilizzato ancora oggi come luogo di culto cristiano.

Alla richiesta, invece, “Alexa, dimmi i segreti di Roma”, l’assistente vocale darà il via ad un viaggio tra leggende, misteri e scorci segreti della Capitale. Si scopre, per esempio, che nel Pantheon riposa anche Raffaello e che i suoi amici gli dedicarono un’epigrafe struggente. O che sull’Aventino c’è una porta verde con una serratura che incornicia perfettamente la cupola di San Pietro, creando uno dei panorami più magici della città. E ancora, la leggenda della Bocca della Verità, un’antica ‘macchina della verità’ che metteva a dura prova la fedeltà coniugale nel Medioevo.

Echo Dot Edizione Limitata Roma è disponibile al prezzo di 89,99€ su Amazon.it, presso alcuni negozi di elettronica di consumo Euronics Butali, Mediaworld, Unieuro, e presto anche nei punti vendita InMotion all’interno dell’aeroporto di Fiumicino, presso i Terminal 1 e 3.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita