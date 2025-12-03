Samsung: per Gen Z e Millennials stare a casa è il nuovo trend e così si riscrivono le regole dell’intrattenimento domestico

La casa non è più un ripiego ma un luogo di elezione: qualità audio-video, immersività e funzioni AI guidano una nuova cultura del tempo libero.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 05/12/2025
La casa sta cambiando significato. Secondo i nuovi insight del Samsung Trend Radar, realizzato in collaborazione conToluna, società internazionale specializzata in ricerche di mercato e analisi dei consumatori,restare a casa non è più una scelta di ripiego: è un gesto consapevole di benessere, comfort e qualità. Il 71% degli italiani definisce la casa come il luogo preferito per rilassarsi, e il 48% considera starvi una scelta intenzionale che “fa stare bene”.
Le nuove generazioni stanno plasmando una cultura del tempo libero molto diversa dal passato.
Per laGen Z, la casa è un hub di socialità e musica: il78%ascolta musica abitualmente e il59%vi dedica tempo di qualità a partner e amici. La tecnologia è un amplificatore naturale: l’83%ritiene che renda il tempo libero passato tra le mura domestiche più coinvolgente.IMillennials, invece, trasformano la casa in un rito di comfort e cinema: l’80%guarda film e serie con regolarità e il37%dichiara di trascorrere “quasi tutto” il tempo libero a casa, più della Gen Z (21%).
L’intrattenimento domestico diventa un’esperienza evoluta, guidata dalla qualità audio-video e dalle funzioni intelligenti.
Il gaming sul grande schermo rappresenta una delle tendenze più emergenti:
L’IA, oltre alla sua utilità nel migliorare gli aspetti più tecnici, ha infatti il potenziale per rivoluzionare la fruizione dei contenuti. Alle funzionalità tradizionali si affiancano, infatti, quelle più avanzate come la traduzione automatica (71%) e i suggerimenti personalizzati (62%).