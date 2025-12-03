Samsung: per Gen Z e Millennials stare a casa è il nuovo trend e così si riscrivono le regole dell’intrattenimento domestico

La casa sta cambiando significato. Secondo i nuovi insight del Samsung Trend Radar, realizzato in collaborazione conToluna, società internazionale specializzata in ricerche di mercato e analisi dei consumatori,restare a casa non è più una scelta di ripiego: è un gesto consapevole di benessere, comfort e qualità. Il 71% degli italiani definisce la casa come il luogo preferito per rilassarsi, e il 48% considera starvi una scelta intenzionale che “fa stare bene”.

Le nuove generazioni stanno plasmando una cultura del tempo libero molto diversa dal passato.

Per laGen Z, la casa è un hub di socialità e musica: il78%ascolta musica abitualmente e il59%vi dedica tempo di qualità a partner e amici. La tecnologia è un amplificatore naturale: l’83%ritiene che renda il tempo libero passato tra le mura domestiche più coinvolgente.IMillennials, invece, trasformano la casa in un rito di comfort e cinema: l’80%guarda film e serie con regolarità e il37%dichiara di trascorrere “quasi tutto” il tempo libero a casa, più della Gen Z (21%).

L’intrattenimento domestico diventa un’esperienza evoluta, guidata dalla qualità audio-video e dalle funzioni intelligenti.

degli italiani afferma che vedere e ascoltare bene rende tutto più coinvolgente. L’ 80% ritiene che la qualità audio-video “cambi completamente” l’esperienza.

ritiene che la qualità audio-video “cambi completamente” l’esperienza. Il 92%% pensa che la soundbar renda la visione molto più immersiva.

pensa che la soundbar renda la visione molto più immersiva. Le funzioni AI come l’adattamento automatico di immagine e suono interessano al75%degli italiani, mentre traduzione automatica e la calibrazione automatica in base alla luminosità dell’ambiente superano il70%. Il TV torna così al centro dell’entertainment: il64%degli italiani lo considera il dispositivo più associato al “vivere al meglio” il tempo libero in casa, seguito dallo smartphone(56%). Design e integrazione diventano parte dell’esperienza: per il67%il televisore è ormai un elemento di arredo e atmosfera, e il76%ritiene fondamentale l’estetica della soundbar perchè armonizzi con il resto della casa.

Il gaming sul grande schermo rappresenta una delle tendenze più emergenti:

ama l’esperienza immersiva offerta da un display di ampie dimensioni e dotato di un suono potente L’82%la ritiene più coinvolgente rispetto ad altri dispositivi (smartphone, tablet, etc).

L’IA, oltre alla sua utilità nel migliorare gli aspetti più tecnici, ha infatti il potenziale per rivoluzionare la fruizione dei contenuti. Alle funzionalità tradizionali si affiancano, infatti, quelle più avanzate come la traduzione automatica (71%) e i suggerimenti personalizzati (62%).