Furti a Natale: alcuni consigli per partire per le vacanze in serenità

Con l’avvicinarsi delle festività, milioni di italiani si preparano a trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da casa. Secondo Federalberghi, lo scorso anno oltre 18 milioni di persone hanno viaggiato tra Natale e l’Epifania. Una tendenza che, con qualche oscillazione, si ripeterà anche quest’anno, portando tante famiglie a lasciare le proprie abitazioni incustodite e potenzialmente esposte a furti ed effrazioni in aumento. Le ultime rilevazioni del Viminale indicano infatti che nel 2024 i furti in abitazione sono cresciuti del 5% circa, con Milano in cima alla classifica delle città più coinvolte dal fenomeno.

Sector Alarm, multinazionale attiva in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, invita quindi a pianificare con attenzione la sicurezza della propria abitazione prima di partire, così da vivere le festività senza pensieri.

“Le vacanze di Natale sono un momento di pausa molto atteso, ma per viverle davvero in serenità serve che la casa rimanga un luogo sicuro anche quando siamo lontani. Infatti, anche le associazioni dei consumatori come il Codacons segnalano che il periodo natalizio è uno dei momenti più critici per le effrazioni domestiche, proprio perché aumenta il numero di abitazioni lasciate incustodite. Piccoli accorgimenti possono però ridurre i rischi e migliorare il senso di tranquillità delle persone, che potranno così godersi appieno le feste”, sottolinea Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia.

Sector Alarm suggerisce alcuni comportamenti facili e immediatamente applicabili per mantenere la casa protetta anche quando si è lontani:

Informare un vicino o un familiare : coinvolgere una persona di fiducia che possa controllare l’abitazione durante la propria assenza è un gesto semplice ma molto efficace, che può fare la differenza. Ritirare la posta, verificare che tutto sia in ordine o notare eventuali anomalie aiuta a far apparire la casa abitata e scoraggia potenziali malintenzionati.

Rimandare la pubblicazione delle foto delle vacanze: postare immagini o aggiornamenti in tempo reale può rendere evidente la propria assenza da casa e attirare attenzioni indesiderate. Condividere i contenuti al rientro è una scelta più prudente: permette di godersi il viaggio senza rischi e tutela la privacy, evitando di segnalare pubblicamente che l’abitazione è vuota.





Impostare timer per luci e TV: programmare luci e televisione a orari variabili contribuisce a far apparire la casa vissuta anche durante l’assenza. Non è necessario simulare movimenti continui, è sufficiente creare una routine credibile, simile a quella di una normale serata domestica.





Segnalare in modo chiaro la presenza di un sistema di allarme monitorato, se presente : il cartello o la targa dell'allarme, collocati all’ingresso o sul cancello, hanno un forte effetto dissuasivo. Quando l’allarme è monitorato 24/7, una comunicazione evidente della sua presenza può ridurre significativamente il rischio che la casa venga presa di mira.





Evitare di nascondere le chiavi in luoghi troppo ovvi : per comodità, capita spesso di lasciare le chiavi sotto lo zerbino, in un vaso o dietro una fioriera, ma sono esattamente i primi posti in cui un malintenzionato guarda. Meglio evitare questi nascondigli facilmente intuibili e, solo se è necessario, affidare un mazzo di chiavi a una persona di fiducia oppure usare serrature smart gestibili tramite app.