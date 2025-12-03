Furti a Natale: alcuni consigli per partire per le vacanze in serenità

Lo scorso anno oltre 18 milioni di italiani sono partiti per le vacanze di Natale, lasciando molte abitazioni temporaneamente vuote e dunque più esposte a possibili intrusioni.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 05/12/2025
Con l’avvicinarsi delle festività, milioni di italiani si preparano a trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da casa. Secondo Federalberghi, lo scorso anno oltre 18 milioni di persone hanno viaggiato tra Natale e l’Epifania. Una tendenza che, con qualche oscillazione, si ripeterà anche quest’anno, portando tante famiglie a lasciare le proprie abitazioni incustodite e potenzialmente esposte a furti ed effrazioni in aumento. Le ultime rilevazioni del Viminale indicano infatti che nel 2024 i furti in abitazione sono cresciuti del 5% circa, con Milano in cima alla classifica delle città più coinvolte dal fenomeno.
Sector Alarm, multinazionale attiva in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, invita quindi a pianificare con attenzione la sicurezza della propria abitazione prima di partire, così da vivere le festività senza pensieri.
“Le vacanze di Natale sono un momento di pausa molto atteso, ma per viverle davvero in serenità serve che la casa rimanga un luogo sicuro anche quando siamo lontani. Infatti, anche le associazioni dei consumatori come il Codacons segnalano che il periodo natalizio è uno dei momenti più critici per le effrazioni domestiche, proprio perché aumenta il numero di abitazioni lasciate incustodite. Piccoli accorgimenti possono però ridurre i rischi e migliorare il senso di tranquillità delle persone, che potranno così godersi appieno le feste”, sottolinea Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia.
Sector Alarm suggerisce alcuni comportamenti facili e immediatamente applicabili per mantenere la casa protetta anche quando si è lontani: