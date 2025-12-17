Tariffe con Giga illimitati: prezzi accessibili ma attenzione ai “limiti” in Italia e all’estero valgono poco

Il mercato di telefonia mobile italiano, negli ultimi anni, ha registrato una sostanziale crescita dei Giga inclusi nelle offerte. Pur mantenendo prezzi accessibili, infatti, le tariffe degli operatori propongono sempre più traffico dati. Questa tendenza si è tradotta in una sostanziale diffusione delle offerte con Giga illimitati che promettono agli utenti la possibilità di accedere a Internet in mobilità senza dover fare i conti con un bundle dati da gestire nel corso di un mese.

Anche se non sempre viene espressa in modo trasparente dagli operatori, la dicitura “Giga illimitati” può nascondere delle limitazioni legate all’utilizzo che vengono chiarite dalle condizioni di uso lecito definite dall’operatore stesso. Questi limiti vengono applicati sia in Italia che all’estero. La nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it ha analizzato l’attuale stato del mercato per quanto riguarda le tariffe con traffico dati illimitato per verificare costi e condizioni d’uso per gli utenti che optano per questo tipo di tariffe.

Le offerte di telefonia mobile propongono sempre più Giga. Si tratta di una tendenza evidente: nel 2020, ad esempio, in media una tariffa mobile includeva 65 GB. Nel 2021 si è arrivati a 75 GB mentre nel 2022 si è registrata un’ulteriore crescita, con il raggiungimento di una media di 118 GB. La crescita dei Giga inclusi nelle offerte è continuata nel 2023, con una media di 146 GB, e nel 2024, anno in cui si è arrivati a 199 GB. Nel corso del 2025 è stato superato il muro dei 200 GB con l’offerta media che ora propone 239 GB. Questo sostanziale incremento di Giga, quasi quadruplicati dal 2020 a oggi, è avvenuto con un canone medio che continua a essere stabile intorno ai 10 euro al mese, con piccole oscillazioni annuali.

Per i consumatori alla ricerca di un’offerta con Giga illimitati sono oggi disponibili diverse opzioni. Nel 2025, infatti, il 35% degli operatori di telefonia mobile (considerando MNO e MVNO) propone tariffe con Giga illimitati. Il costo medio risulta essere di 13,85 euro al mese. In questa media, però, sono incluse anche le tariffe con Giga illimitati attivabili sfruttando le promozioni convergenti fisso + mobile, che prevedono un canone medio di 9,47 euro al mese. Puntando su offerte mobile slegate dall’abbonamento per la linea fissa, invece, il costo medio è di 15,31 euro al mese.

Le offerte con “Giga illimitati” non consentono un utilizzo illimitato della rete mobile, a differenza di quanto avviene con gli abbonamenti di rete fissa che consentono all’utente di sfruttare tutta la banda disponibile, senza limitazioni al traffico dati nel periodo di fatturazione. In questo caso, ogni operatore si muove seguendo le proprie linee guida. In alcuni casi, infatti, non viene definita una soglia fissa per l’uso lecito dell’offerta ma il riferimento è il consumo medio degli utenti con tariffa simile moltiplicato per un valore indicato nelle condizioni di uso dell’offerta.

Considerando gli operatori che definiscono una soglia mensile per le offerte con Giga illimitati, invece, il dato medio risulta essere di 720 GB al mese, circa il triplo dei Giga medi inclusi nelle offerte di telefonia mobile in base alle rilevazioni di dicembre 2025. A differenza delle offerte con un bundle dati mensile, il superamento della soglia mensile di dati non si traduce in un blocco immediato della connessione. L’operatore, infatti, può ridurre la banda disponibile (riducendo la velocità di connessione) senza bloccare l’accesso alla rete. Questo provvedimento, inoltre, viene applicato, in genere, solo se il superamento della soglia avviene più volte di seguito come, ad esempio, per tre mesi consecutivi.

Le offerte con Giga illimitati, oltre alle condizioni di uso lecito previste per l’Italia, prevedono una serie di limitazioni quando si viaggia all’estero. In questo caso è necessario distinguere tra l’uso nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, dove è valido il Roaming Like at Home (RLAH), e l’uso in altri Paesi dove la normativa europea non si applica.

Dove è valido il Roaming Like at Home, il mercato si divide in due. Il 50% degli operatori che propone questo tipo di tariffe garantisce la possibilità di sfruttare Giga illimitati anche all’estero mentre l’altro 50% prevede l’applicazione del RLAH, utilizzando la formula prevista dalla normativa ma con un arrotondamento più vantaggioso per il cliente.

Per i viaggi nei Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo, viene applicata una tariffazione a consumo oppure è necessario attivare opzioni extra per poter contare su Giga extra da sfruttare in roaming. I Giga illimitati quindi, non si applicano in nessun caso una volta superati i confini europei.