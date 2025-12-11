▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Marelli presenta l’innovativo 5G accessibile per la connettività a bordo veicolo

La soluzione Affordable 5G RedCap di Marelli è disponibile in fase dimostrativa, con esemplari di produzione da inizio 2026 e con primo avvio della produzione globale previsto per il 2028.

Pubblicato il: 15/12/2025

Marelli ha presentato l’innovativa tecnologia 5G per la connettività a bordo veicolo denominata “Affordable 5G RedCap (Reduced Capability)”. Si tratta di una soluzione accessibile per la telematica dei veicoli che garantisce una velocità di trasmissione dei dati superiore del 50% e una latenza di 2,5 volte inferiore rispetto al 4G, mantenendo al contempo un costo analogo.

Affordable 5G RedCap rappresenta una versione semplificata della tecnologia 5G, già adottata in dispositivi connessi e ‘wearable’ (indossabili). Marelli ha adattato questa tecnologia al settore automotive, offrendo così maggiore velocità nella trasmissione dei dati, latenza ridotta, minore complessità hardware e consumi energetici minimi – vantaggi fondamentali per i veicoli elettrici e connessi. La nuova soluzione rappresenta anche un’alternativa vantaggiosa dal punto di vista economico rispetto al tradizionale 5G in vista del futuro ‘phase-out’ delle reti 4G, previsto in alcune aree nel mondo già a partire dal 2030. Marelli sta inoltre lavorando in stretta collaborazione con un fornitore leader nell’ambito dei moduli telematici per garantire che questa soluzione telematica di nuova generazione sia conforme per il Nord America all’Hardware and Software Ban USA e ai requisiti dell’USMCA (Accordo Stati Uniti-Messico-Canada) relativi ai componenti prodotti all’interno della regione.

La tecnologia assicura passaggi di connessione fluidi tra reti 4G e 5G, garantendo una connettività senza interruzioni anche in aree con copertura 5G limitata o assente. Integra inoltre un sistema GNSS (Global Navigation Satellite System - sistema satellitare globale di navigazione) a doppia frequenza, oltre a connessioni Wi-Fi e Bluetooth di nuova generazione, per migliorare ulteriormente l’esperienza di connettività di conducenti e passeggeri per quanto riguarda streaming multimediale, navigazione in tempo reale e aggiornamenti da remoto ‘over-the-air’.



