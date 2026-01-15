Apple presenta Apple Creator Studio

Apple ha presentato Apple Creator Studio, una raccolta di potenti app creative pensata per mettere a disposizione di chiunque le possibilità offerte dagli studi professionali, sviluppando ulteriormente il ruolo fondamentale che Mac, iPad e iPhone hanno nella vita di milioni di creator di tutto il mondo. Le app incluse in Apple Creator Studio per l’editing video, la produzione musicale, la creazione di immagini e la produttività visiva offrono ai creator di oggi le funzionalità e gli strumenti di cui hanno bisogno per sperimentare con l'editing e la personalizzazione dei contenuti, dando forma alla loro visione artistica. Partendo dalle già note potenzialità di Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers e, più avanti, Freeform, sono in arrivo nuove funzionalità intelligenti e contenuti premium inediti che rendono Apple Creator Studio un’interessante suite in abbonamento pensata per dare una marcia in più alla produttività di ogni tipo di creator, proteggendo al contempo la privacy.

Final Cut Pro introduce eccezionali nuovi strumenti di editing video e funzioni intelligenti per Mac e iPad, che migliorano l’efficienza di tutti i flussi di lavoro, anche di quelli più impegnativi.Per la prima volta, Pixelmator Pro arriva su iPad con un’interfaccia ottimizzata per il touch screen e Apple Pencil.Con Logic Pro per Mac e iPad, la creazione musicale si arricchisce di nuove funzioni intelligenti come “Synth Player” e “Chord ID”, pensate per stimolare la creatività di chiunque voglia scrivere, produrre e mixare musica pop. E con Keynote, Pages, Numbers e Freeform, chi si abbona a Apple Creator Studio ha ancora più possibilità per esprimersi e lavorare grazie a nuovi contenuti premium e a funzioni intelligenti disponibili su Mac, iPad e iPhone.

Apple Creator Studio sarà disponibile nell’App Store da mercoledì 28 gennaio, al prezzo di € 12,99 al mese o al prezzo di € 129 all’anno con un mese di prova gratuita, e include l’accesso a Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro su Mac e iPad, a Motion, Compressor e MainStage su Mac, e a funzioni intelligenti e contenuti premium per Keynote, Pages, Numbers e, in seguito, Freeform per iPhone, iPad e Mac. Chi studia e insegna all’università potrà abbonarsi al prezzo di € 2,99 al mese o al prezzo di € 29 all’anno. Si può anche scegliere di acquistare singolarmente le versioni per Mac di Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor e MainStage, disponibili sull'App Store per Mac.5