Sony e Ameria presentano un sistema di visualizzazione immersivo end-to-end

Sony Professional Displays and Solutions e Ameria hanno annunciato una nuova collaborazione che unisce la pluripremiata tecnologia Spatial Reality Display (SRD) di Sony con il nuovo StarKit sviluppato da Ameria. Si tratta di una soluzione di controllo gestuale e gestione dei contenuti intuitiva e priva di latenza, progettata specificamente per sfruttare appieno il potenziale della visualizzazione 3D immersiva su Spatial Reality Display di Sony. Questo innovativo display 3D senza occhiali offre immagini ultra-realistiche per qualsiasi ambiente professionale. L'offerta combinata debutterà pubblicamente all'ISE 2026 per il mercato europeo, segnando la prima volta in cui l'intero flusso di lavoro sarà dimostrato come sistema unificato.

Progettato attorno a tre componenti chiave - controllo gestuale, hardware e piattaforma software modulare di facile utilizzo, un'applicazione intuitiva di segnaletica spaziale 3D e una soluzione complementare di gestione dei contenuti - Ameria StarKit consente agli utenti di caricare, organizzare e presentare le risorse 3D esistenti in pochi minuti. Il sistema incorpora due sensori Intel RealSense integrati posizionati all'interno di un supporto appositamente progettato che si allinea perfettamente con l'SRD di Sony, consentendo un'installazione plug-and-play. I sensori tracciano i movimenti delle mani in tempo reale e consentono agli utenti di interagire con i contenuti 3D senza toccare lo schermo, creando un'esperienza intuitiva e coinvolgente, ideale per gli ambienti a contatto con il pubblico.

Combinando la tecnologia di interazione di Ameria e la piattaforma software per contenuti, Sony sarà in grado di fornire per la prima volta al mondo un sistema di segnaletica interattiva 3D completo e pronto all'uso, basato sull'SRD di Sony. Oltre all'elevata qualità visiva e alla convincente esperienza di visualizzazione 3D senza occhiali per cui è noto lo Spatial Reality Display di Sony, questa collaborazione introduce nuovi casi d'uso della segnaletica interattiva in ambienti retail, aziendali e educativi. Sony e Ameria stanno inoltre pianificando di espandersi in mercati in cui i dati 3D sono già ampiamente utilizzati o altamente desiderabili, ad esempio sanità, architettura, pianificazione, progettazione e ingegneria. StarKit di Ameria risponde a questa sfida, offrendo un flusso di lavoro immediato e senza soluzione di continuità che consente ai clienti di implementare esperienze 3D immersive senza conoscenze specialistiche di sviluppo. Inoltre, il sistema offre una precisione leader nel settore nel controllo dei gesti. Che si tratti di cliccare con un movimento del dito, premere con il pollice e l'indice o ruotare oggetti nello spazio 3D, tutto è facile e intuitivo da usare.