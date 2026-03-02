Rakuten TV sbarca con nuovi FAST channel su Prime Video in Italia e Europa

Rakuten TV ha annunciato una nuova collaborazione con Prime Video per il lancio di un canale FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) in Italia, nell'ambito di una più ampia collaborazione europea tra le due società, che comprende anche Germania e Spagna. L'annuncio è stato dato in occasione del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

Nelle prossime settimane, infatti Rakuten TV lanceràSquadra Speciale Cobra 11suPrime Video in Italia. Questo canale è interamente dedicato alla popolare serie TV tedesca omonima, che segue le avventure mozzafiato di una squadra speciale di polizia.

Nell'ambito dell'accordo europeo, tre canali FAST sono già disponibili suPrime Video nel mercato tedesco:

All Romance:Un canale FAST dedicato ai film che propone titoli romantici internazionali e locali. Disponibile su Prime Video in Germania e Austria.

Planet Action:Una selezione curata di film d'azione internazionali e locali incentrati sull'intrattenimento ad alta energia. Disponibile su Prime Video in Germania e Austria.

21 Jump Street:Un canale FAST dedicato basato sulla serie TV cult, che unisce azione, commedia e crimine, con poliziotti sotto copertura che indagano nelle scuole superiori e nelle università. Disponibile in Germania.

Inoltre, il canale FASTAlerta Cobra, la versione spagnola diSquadra Speciale Cobra 11, sarà disponibile suPrime Video in Spagna.