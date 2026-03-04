▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
OpenAI rilascia GPT-5.3 Instant

GPT-5.3 Instant ottimizza l'esperienza d'uso limitando le risposte evasive e i toni eccessivamente cautelari, così da fornire informazioni puntuali in modo più veloce.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 05/03/2026

Digital Life

OpenAI ha iniziato il roll out di GPT-5.3 Instant, un aggiornamento in ChatGPT che renderà le conversazioni quotidiane più utili e fluide. GPT‑5.3 Instant sarà disponibile anche tramite API.

Il rilascio di GPT-5.3 Instant si concentra sugli aspetti esperienziali a cui gli utenti fanno più attenzione: tono, pertinenza e fluidità delle conversazioni. Ecco alcuni punti salienti:

  • Meno risposte negative non necessarie e un tono troppo prudente: GPT-5.3 Instant riduce i casi in cui il modello rifiuta domande a cui può rispondere in sicurezza e limita i preamboli difensivi o troppo esplicativi, assicurando di ottenere risposte puntuali in maniera più diretta.
  • Maggiore fluidità e coerenza conversazionale: le risposte sono più dirette ed evitano formulazioni ripetitive, puntualizzazioni superflue e vicoli ciechi, che precedentemente potevano portare a un’interruzione del flusso conversazionale.
  • Risposte più utili quando si utilizza il web: grazie al proprio ragionamento, il modello sintetizza meglio le informazioni che trova online, mettendo in evidenza le informazioni più rilevanti al posto di elencare semplicemente link o fonti poco collegate tra loro.

Questo aggiornamento è incentrato sull’esperienza quotidiana di utilizzo di ChatGPT. Come annunciato recentemente da OpenAI, ChatGPT ha ora superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali a livello globale e miglioramenti come questo mirano a rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida e efficace per tutte le persone che lo utilizzano ogni giorno per attività di ogni tipo, tra cui apprendimento, scrittura, pianificazione e creazione.

GPT‑5.3 Instant è disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT, nonché per gli sviluppatori nell’API con il nome gpt-5.3-chat-latest. Gli aggiornamenti a Thinking e Pro seguiranno presto. GPT‑5.2 Instant resterà disponibile per tre mesi per gli utenti a pagamento nel menu a tendina Modelli legacy, dopodiché verrà ritirato il 3 giugno 2026.



