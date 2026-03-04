OpenAI rilascia GPT-5.3 Instant

GPT-5.3 Instant ottimizza l'esperienza d'uso limitando le risposte evasive e i toni eccessivamente cautelari, così da fornire informazioni puntuali in modo più veloce.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 05/03/2026
OpenAI ha iniziato il roll out di GPT-5.3 Instant, un aggiornamento in ChatGPT che renderà le conversazioni quotidiane più utili e fluide. GPT‑5.3 Instant sarà disponibile anche tramite API.
Il rilascio di GPT-5.3 Instant si concentra sugli aspetti esperienziali a cui gli utenti fanno più attenzione: tono, pertinenza e fluidità delle conversazioni. Ecco alcuni punti salienti:
Questo aggiornamento è incentrato sull’esperienza quotidiana di utilizzo di ChatGPT. Come annunciato recentemente da OpenAI, ChatGPT ha ora superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali a livello globale e miglioramenti come questo mirano a rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida e efficace per tutte le persone che lo utilizzano ogni giorno per attività di ogni tipo, tra cui apprendimento, scrittura, pianificazione e creazione.
GPT‑5.3 Instant è disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT, nonché per gli sviluppatori nell’API con il nome gpt-5.3-chat-latest. Gli aggiornamenti a Thinking e Pro seguiranno presto. GPT‑5.2 Instant resterà disponibile per tre mesi per gli utenti a pagamento nel menu a tendina Modelli legacy, dopodiché verrà ritirato il 3 giugno 2026.