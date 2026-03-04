▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Reti autonome: Ericsson e Nokia uniscono le forze per accelerarne la diffusione

Ericsson e Nokia promuovono l’adozione di standard aperti e la compatibilità tra la loro offerta di rAPP, le applicazioni software per gestire, ottimizzare e automatizzare le reti di accesso radio (RAN).

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/03/2026

Digital Life

Ericsson e Nokia hanno annunciato una  storica collaborazione, che ha l’obiettivo di accelerare l’adozione dell’automazione intelligente nelle reti dedicate, cloud RAN e Open RAN.

In questo quadro, Ericsson diventerà membro delmarketplaceSMOdi Nokia, pensato per dare agli operatori telco e ai partner strumenti con cui creare, integrare e implementare applicazioni di automazione in un ecosistema aperto e multi-vendor.  A sua volta Nokia entrerà inEricsson rApp Ecosystem, il solido ecosistema aperto abitato da operatori, fornitori di tecnologie e sviluppatori indipendenti che si è formato intorno aEricsson Intelligent Automation Platform, la piattaforma Ericsson di gestione e automazione per reti aperte multi-vendor e multi tecnologiche.

La partecipazione ai rispettivi ecosistemi riflette l’obiettivo condiviso di promuovere la diffusione delle reti autonome, focalizzandosi in particolare sulle innovazioni che si possono realizzare sfruttando l’interfaccia R1, che permette alle applicazioni software rAPP di interagire con le applicazioni SMO (Service Management Orchestration). Unire le forze è essenziale perportare nelle reti mobili AI e automazionee trasformare l’implementazione, l’ottimizzazione e i flussi di lavoro operativi - e dare agli operatori la possibilità, da loro ricercata, di raggiungere e superare un’automazione di Livello 4.

La collaborazione tra Ericsson e Nokia migliorerà la capacità di sviluppare innovazione in modo trasversale e porterà ad adottare e integrare in modo più fluido strumenti di automazione nei diversi ambienti multi-vendor.  Entrambe le aziende metteranno a disposizione degli operatori sulle loro piattaforme le rApps.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Droni in Italia: 150 mila unità registrate e...
Digital Life
Rakuten TV sbarca con nuovi FAST channel su...
Digital Life
Sondaggio di MCO Report: 76% delle donne...
Digital Life
OpenAI rilascia GPT-5.3 Instant
Digital Life
Paynt sbarca in Italia: soluzioni di pagamento...
Digital Life
Kaspersky: nuova campagna di phishing che...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.