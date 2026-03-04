Reti autonome: Ericsson e Nokia uniscono le forze per accelerarne la diffusione

Ericsson e Nokia hanno annunciato una storica collaborazione, che ha l’obiettivo di accelerare l’adozione dell’automazione intelligente nelle reti dedicate, cloud RAN e Open RAN.

In questo quadro, Ericsson diventerà membro delmarketplaceSMOdi Nokia, pensato per dare agli operatori telco e ai partner strumenti con cui creare, integrare e implementare applicazioni di automazione in un ecosistema aperto e multi-vendor. A sua volta Nokia entrerà inEricsson rApp Ecosystem, il solido ecosistema aperto abitato da operatori, fornitori di tecnologie e sviluppatori indipendenti che si è formato intorno aEricsson Intelligent Automation Platform, la piattaforma Ericsson di gestione e automazione per reti aperte multi-vendor e multi tecnologiche.

La partecipazione ai rispettivi ecosistemi riflette l’obiettivo condiviso di promuovere la diffusione delle reti autonome, focalizzandosi in particolare sulle innovazioni che si possono realizzare sfruttando l’interfaccia R1, che permette alle applicazioni software rAPP di interagire con le applicazioni SMO (Service Management Orchestration). Unire le forze è essenziale perportare nelle reti mobili AI e automazionee trasformare l’implementazione, l’ottimizzazione e i flussi di lavoro operativi - e dare agli operatori la possibilità, da loro ricercata, di raggiungere e superare un’automazione di Livello 4.

La collaborazione tra Ericsson e Nokia migliorerà la capacità di sviluppare innovazione in modo trasversale e porterà ad adottare e integrare in modo più fluido strumenti di automazione nei diversi ambienti multi-vendor. Entrambe le aziende metteranno a disposizione degli operatori sulle loro piattaforme le rApps.