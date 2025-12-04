Apple: fatturato di iPhone e servizi registra un nuovo massimo

Apple ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2026, che si è concluso il 27 dicembre 2025. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 143,8 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente. L’utile per azione diluita è stato pari a 2,84 dollari, con un incremento del 19% anno su anno.

“Oggi Apple è lieta di annunciare un fatturato trimestrale record pari a 143,8 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente e ben superiore alle nostre aspettative” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Per iPhone, è stato il trimestre migliore di sempre grazie a una domanda senza precedenti, con record in ogni segmento geografico. Anche il fatturato dei servizi ha registrato un nuovo massimo in termini di fatturato, in crescita del 14% rispetto all’anno scorso. Siamo anche lieti di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha superato i 2,5 miliardi, a riprova dell’incredibile livello di soddisfazione dei clienti per i prodotti e i servizi migliori al mondo.”

“Durante il trimestre di dicembre, le nostre performance aziendali e i forti margini hanno portato a un nuovo record dell’utile per azione, che è cresciuto del 19%” ha dichiarato Kevan Parekh, CFO di Apple. “Questi risultati straordinari hanno generato un flusso di cassa operativo di quasi 54 miliardi di dollari, consentendoci di restituire quasi 32 miliardi di dollari ai nostri azionisti.”