LG: fatturato annuale raggiunge gli 89,2 trilioni di KRW

LG ha annunciato i risultati finanziari globali per l'intero anno e per il quarto trimestre del 2025, riportando unfatturato consolidato di 89,2 trilioni di KRW e un utile operativo di 2,48 trilioni di KRW.

Per il secondo anno consecutivo LG ha raggiunto il suo più alto fatturato annuale. Nonostante le pressioni sui costi legate ai dazi statunitensi, la divisione Home Appliances Solution ha registrato una crescita sostenuta, mentre la divisione Vehicle Solution ha mantenuto una performance solida pur in un contesto di rallentamento della domanda di veicoli elettrici. Il contributo di entrambe è stato determinante nel raggiungimento del nuovo record di fatturato, segnando così dieci anni consecutivi di crescita dal 2015 per le due divisioni.

L’utile operativo è diminuito rispetto all’anno scorso. Il risultato riflette l’aumento delle spese di marketing per i prodotti con display (TV, monitor, …), in un contesto di ripresa della domanda più lenta del previsto e dell'intensificarsi della concorrenza. Inoltre, nella seconda metà dell’anno l’azienda ha sostenuto dei costi una tantum relativi all'ottimizzazione organizzativa, principalmente associati ai programmi di pensionamento volontario. Tali misure dovrebbero contribuire a una struttura dei costi più flessibile nel medio-lungo periodo.

LG ha continuato a rafforzare le proprie aree di crescita qualitativa, puntando su modelli di business a maggiore valore e più resilienti. Tra questi rientrano i segmenti B2B come le soluzioni per veicoli, quelle per la climatizzazione, i business non hardware, tra cui la piattaforma webOS e i servizi di manutenzione, i canali D2C, che comprendono modelli in abbonamento e vendite online.

Il fatturato B2B è aumentato del 3% su base annua, raggiungendo 24,1 trilioni di KRW.

L’utile operativo combinato delle divisioni Vehicle Solution ed Eco Solution, i due pilastri del B2B di LG, ha superato per la prima volta i 1.000 miliardi di KRW. Il fatturato dei modelli di business in abbonamento è aumentato del 29%, avvicinandosi a 2,5 trilioni di KRW.