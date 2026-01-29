Xiaomi presenta i nuovi Mijia Smart Audio Glasses

A seguito del lancio di REDMI Note 15 Series, Xiaomi amplia il proprio ecosistema con i nuovi Mijia Smart Audio Glasses. Unendo stile e design alla tecnologia audioopen‑ear, questi smart glasses integrano un sistema di altoparlanti e 4 microfoniper consentire agli utenti di rimanere connessi con l’ambiente circostante, senza rinunciare a un audio nitido. La riduzione del rumore del vento fino a 4,5 m/s, li rende ideali per passeggiate in città e all’aperto, e perfetti compagni di viaggio. Inoltre, per riunioni o chiamate più discrete, i Mijia Smart Audio Glasses introducono una nuova modalità privacy, che sfrutta un algoritmo personalizzato per garantire un audio chiaro, riducendo significativamente la dispersione del suono.

Disponibili in tre modelli –Titanium,Pilot‑StyleeBrowline - iMijia Smart Audio Glassescombinano praticità e resistenza con montature dal design elegante e senza tempo. È possibile sostituire le lenti di tutti i modelli con lenti graduate; i modelliBrowline Titanium, in particolare, dispongono di lenti con protezione dalla luce blu fino al25%.

Il modelloPilot‑Style, invece, è dotato di lenti da sole con protezioneUV400, in grado di bloccare fino al 99,99% dei raggi ultravioletti.

Tutti i modelli presentano montature sottili e leggere, pensate per essere indossate comodamente per tutta la giornata; il modelloTitanium si distingue per la sua montatura ultraleggera da soli27,6 g.

Per chi desidera personalizzare il proprio look, i modelliBrowlineePilot‑Stylesono dotati di unmeccanismo di sgancio rapidoche consente di modificare facilmente lo stile degli smart glasses, adattandoli a ogni occasione.





Oltre alla praticità, iMijia Smart Audio Glassessono progettati per offrire una resistenza duratura. La struttura è rinforzata da unacerniera in filo d’acciaioprogettata per resistere fino a15.000 movimenti e dalla certificazioneIP54per la resistenza a polvere e schizzi, assicurando una protezione affidabile in un’ampia gamma di condizioni, dall’umidità alla pioggia leggera.

La silhouette elegante e ultraleggera nasconde due batterie compatte da114 mAh, realizzate su misura con cassa in acciaio non coassiale. Il posizionamento strategico verso le estremità delle aste consente di mantenere un profilo sottile di soli5 mm vicino alle montature, riducendo la pressione sulle orecchie e garantendo comfort per l’intera giornata. La ricarica rapidaassicura circa 4 ore di autonomia con soli10 minuti di ricarica, mentre una ricarica completadallo 0 al 100%richiede circaun’ora, offrendo fino a13 oredi riproduzione musicale continua.

Questa nuova generazione di smart audio glasses introduce l’appXiaomi Glasses, che abilita maggiore personalizzazione, più funzionalità e un controllo ancora più completo del dispositivo. L’audio e le principali funzioni si gestiscono tramite un pannello touch sulle aste; tramite l’app, gli utenti possono inoltre configurare icontrolli gestualiin base alle proprie preferenze. Ad esempio, una pressione prolungata sull’asta può essere impostata per attivare l’assistente vocale dello smartphone, consentendo risposte rapide e a mani libere a messaggi, chiamate e molto altro.

L’app include anche funzioni pensate per l’uso quotidiano, tra cui la possibilità dilocalizzare gli occhialiin caso di smarrimento e strumenti che permettono di registrareaudio, file multimediali e dialoghi dal vivo.

Durante le registrazioni, un indicatoreLEDsi illumina automaticamente sull’asta per segnalare l’avvio della registrazione e contribuire a tutelare la privacy. Inoltre, grazie al supporto allaconnettività a doppio dispositivonell’app, è possibile passare in modo fluido dalla riproduzione audio su smartphone a quella su laptop.

Combinando design, comfort e un’esperienza audio chiara e naturale, iMijia Smart Audio Glassesridefiniscono il modo di ascoltare in movimento, integrandosi con stile nella quotidianità.

I Mijia Smart Audio Glasses saranno disponibili solo su mi.com in diversi modelli: Titanium, Browline e Pilot-Style ad un prezzo suggerito al pubblico di 179,00€.





