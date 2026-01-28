▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Le novità Sony al BSC Expo 2026

Sony presenterà in anteprima una serie di attesissimi aggiornamenti firmware per le telecamere, tra cui la versione V4.1 per VENICE 2 e la versione V3.0 per BURANO, oltre a mostrare le ultime soluzioni per la produzione cinematografica e live per creatori di contenuti di ogni dimensione.

29/01/2026

Sony ha annunciato il suo ritorno al BSC Expo di quest'anno per presentare la propria gamma di soluzioni per la cinematografia digitale - sempre più vasta e in crescita -, la creazione e la distribuzione di contenuti. In concomitanza con la fiera, Sony presenterà i nuovi aggiornamenti firmware per le telecamere che saranno disponibili nella prima metà del 2026, ovvero VENICE2 V4.1 e BURANO V3.0, oltre a mostrare in anteprima i già annunciati FX6 V6.0 e FR7 V4.0.

Sony esporrà le proprie soluzioni di tecnologia in quattro aree distinte dello stand: Produzione di film drammatici e spot pubblicitari, Live cinematografico e documentari, Creazione di nuovi contenuti e Podcasting. All'interno di queste rispettive zone, sarà esposta la gamma di telecamere Cinema Line, con un'anteprima delle versioni beta degli ultimi aggiornamenti del firmware. I visitatori potranno provare il VENICE Extension System Mini in diverse configurazioni, un wall LED Crystal LED VERONA, il sistema di tracciamento della telecamera OCELLUS appena immesso sul mercato e un display 3D Spatial Reality che mostra filmati girati da due VENICE Extension System Mini affiancati.

Per la prima volta al BSC Expo, il team Digital Imaging di Sony ospiterà uno studio podcast che presenterà soluzioni audio, video e workflow professionali, riflettendo la forte domanda di tecnologie di produzione cinematografica e broadcast di alta qualità e convenienti da parte della fiorente comunità di creatori di contenuti online. Che si tratti di comunicazioni aziendali, influencer dei social media o testate giornalistiche, la produzione efficiente di podcast con immagini e suoni di qualità professionale ha il potere di rafforzare il coinvolgimento del pubblico, elevare il marchio e ridurre i costi.

La gamma di strumenti per il flusso di lavoro cinematografico di Sony, tra cui Ci Media Cloud, in combinazione con il trasmettitore dati portatile PDT-FP1, sarà in primo piano in tutte le aree dedicate alle soluzioni.



