LG e Snowit insieme per una promo invernale

L’inverno è la stagione della neve e degli sport invernali, dove gli appassionati possono vivere al meglio la montagna e tutte le attività che propone. E cosa c’è di meglio di un po’ di relax a fine giornata di una serata passata al caldo, davanti al proprio TV?

Proprio a questo hanno pensato LG e Snowit - piattaforma per acquistare skipass online e prenotare hotel, noleggio e lezioni - permettendo agli utenti di coniugare entrambe le passioni in un unico pacchetto. Fino al 15 marzo 2026 infatti, per tutti coloro che acquisteranno un TV OLED e QNED in promozione, sarà possibile ricevere fino a 2.000€ di voucher Snowit, utilizzabili per qualsiasi prodotto: skipass, pacchetti hotel e skipass, noleggi, lezioni e molto altro. Il voucher sarà valido fino a febbraio 2027.

Snowit è una piattaforma digitale, disponibile via sito e app, che permette di organizzare e acquistare online tutto ciò che serve per una vacanza in montagna in un unico luogo: skipass, noleggio attrezzatura, lezioni e pacchetti hotel più skipass.

L’elenco completo dei TV in promo è disponibile sul sito https://www.lg.com/it/promotions/oled-qned/ con con il regolamento completo consultabile.