OpenAI lancia l’app Codex per macOS

OpenAI ha annunciato il lancio dell’app Codex per macOS. Codex è lo strumento migliore per sviluppare e distribuire soluzioni con agenti IA, partendo dai modelli di coding più avanzati di OpenAI.

Con gli agenti di coding sempre più in grado di gestire compiti reali e di lunga durata, gli sviluppatori sono passati dal lavorare con un singolo agente di coding a supervisionare team coordinati di agenti. L’app Codex è progettata per rispondere a questa evoluzione, grazie a una nuova interfaccia pensata per rendere più semplice la gestione di più agenti contemporaneamente, per portare avanti lavori in parallelo e per collaborare con gli agenti su attività di lunga durata.

Il design dell’app rende Codex più intuitivo rispetto al terminale, rendendolo accessibile a un numero molto più ampio di sviluppatori. Inoltre, Codex non si limita alla scrittura del codice, ma è progettato per accompagnare l’intero processo con cui gli sviluppatori progettano, creano, distribuiscono e curano la manutenzione del software.

Con l’app Codex gli sviluppatori possono:

Gestire più agenti che lavorano in modo asincrono su diversi progetti

Delegare e programmare attività ripetitive tramite Automations

Andare oltre la semplice generazione di codice grazie a Skills, che collega gli agenti a strumenti e flussi di lavoro

Rivedere, guidare e intervenire nel lavoro degli agenti senza perdere il contesto

Più di un milione di sviluppatori hanno utilizzato Codex nell’ultimo mese, tra cui i team di startup come Harvey, Sierra e Wonderful, oltre a grandi aziende come Cisco e sviluppatori indipendenti come Peter Steinberger, creator di OpenClaw – un progetto costruito interamente con Codex. Nell’ultimo anno, Peter ha realizzato più di 82.000 contributi su GitHub in oltre 120 progetti e, da quando è passato completamente a Codex, ha dichiarato che la sua produttività è pressoché raddoppiata. In OpenAI, un team di quattro ingegneri è riuscito a sviluppare e distribuire l’app Sora per Android in soli 28 giorni, grazie a Codex.

Codex è disponibile da oggi per tutti gli account ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise e Edu.

Per aiutare più persone e provare questi flussi di lavoro, OpenAI rende Codex disponibile per un periodo limitato anche per gli account Free e Go, e raddoppia i limiti di utilizzo nei piani a pagamento.

Codex può essere utilizzato senza interruzioni tramite app, CLI, estensione per IDE e cloud, con un unico account ChatGPT.

Tutte le interfacce utilizzano lo stesso sistema Codex e la stessa cronologia delle sessioni, mentre l’app introduce un nuovo formato pensato come centro di comando per gli agenti.

Con il miglioramento delle capacità dei modelli, si amplia il divario tra ciò che l’IA è in grado di fare e quanto la maggior parte delle persone riesce effettivamente a sfruttarla. L’app Codex aiuta a colmare questo divario, trasformando le capacità grezze del modello in lavoro utilizzabile e ripetibile.