OpenAI lancia l’app Codex per macOS

Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 04/02/2026
OpenAI ha annunciato il lancio dell’app Codex per macOS. Codex è lo strumento migliore per sviluppare e distribuire soluzioni con agenti IA, partendo dai modelli di coding più avanzati di OpenAI.
Con gli agenti di coding sempre più in grado di gestire compiti reali e di lunga durata, gli sviluppatori sono passati dal lavorare con un singolo agente di coding a supervisionare team coordinati di agenti. L’app Codex è progettata per rispondere a questa evoluzione, grazie a una nuova interfaccia pensata per rendere più semplice la gestione di più agenti contemporaneamente, per portare avanti lavori in parallelo e per collaborare con gli agenti su attività di lunga durata.
Il design dell’app rende Codex più intuitivo rispetto al terminale, rendendolo accessibile a un numero molto più ampio di sviluppatori. Inoltre, Codex non si limita alla scrittura del codice, ma è progettato per accompagnare l’intero processo con cui gli sviluppatori progettano, creano, distribuiscono e curano la manutenzione del software.
Con l’app Codex gli sviluppatori possono:
Più di un milione di sviluppatori hanno utilizzato Codex nell’ultimo mese, tra cui i team di startup come Harvey, Sierra e Wonderful, oltre a grandi aziende come Cisco e sviluppatori indipendenti come Peter Steinberger, creator di OpenClaw – un progetto costruito interamente con Codex. Nell’ultimo anno, Peter ha realizzato più di 82.000 contributi su GitHub in oltre 120 progetti e, da quando è passato completamente a Codex, ha dichiarato che la sua produttività è pressoché raddoppiata. In OpenAI, un team di quattro ingegneri è riuscito a sviluppare e distribuire l’app Sora per Android in soli 28 giorni, grazie a Codex.
Codex è disponibile da oggi per tutti gli account ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise e Edu.
Con il miglioramento delle capacità dei modelli, si amplia il divario tra ciò che l’IA è in grado di fare e quanto la maggior parte delle persone riesce effettivamente a sfruttarla. L’app Codex aiuta a colmare questo divario, trasformando le capacità grezze del modello in lavoro utilizzabile e ripetibile.