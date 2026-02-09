Canon festeggia i 30 anni di PowerShot con l’esclusiva PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Edition

Il 2026 segna il 30° anniversario della linea di fotocamere digitali compatte PowerShot di Canon. Per celebrare questa ricorrenza, ad aprile 2026 verrà lanciata laPowerShot G7 X Mark III 30thAnniversary Edition, caratterizzata da una nuova colorazione del corpo macchina e da un logo dedicato.

Dal lancio della prima PowerShot 600 nel luglio 1996, la gamma PowerShot si è evoluta per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, come dimostrano i recenti modelli PowerShot V10 e PowerShot V1. Nato con l’obiettivo di semplificare la creazione di immagini e video di alta qualità, il marchio PowerShot è apprezzato da una vasta platea di utenti, dai principianti ai professionisti della fotografia.

Negli ultimi 30 anni, la gamma PowerShot di Canon si è costantemente evoluta, per rispondere alle mutevoli necessità dei consumatori con innovazioni all’avanguardia e un design ricercato. Tra le tappe fondamentali ricordiamo l’introduzione dello stabilizzatore d’immagine nell’obiettivo della PowerShot Pro90 IS del 2001, il supporto per lo scatto in formato RAW nella serie G e l’innovativa PowerShot V1, il primo modello compatto dotato di ventola di raffreddamento integrata per sessioni di registrazione in 4K prolungate.





PowerShot G7 X Mark III 30thAnniversary Edition

Questa edizione speciale presenta una nuova colorazione “graphite” in edizione limitata per il corpo macchina, mentre la ghiera anteriore è impreziosita da una finitura con trama diagonale, mantenendo invariate le caratteristiche e le prestazioni che hanno decretato il successo di questo modello. Il logo del 30° anniversario è stampato sul corpo macchina e la fotocamera è presentata in una confezione celebrativa dal design esclusivo.

PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Edition conferma il sensore CMOS stacked da 1 pollice con circa 20,1 megapixel effettivi e l’obiettivo luminoso con zoom ottico 4,2x per una versatilità espressiva superiore nei video. Oltre alle funzioni fotografiche, la modalità “Video Blog”, progettata specificamente per il vlogging, garantisce una creazione di contenuti video semplice e intuitiva.