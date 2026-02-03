▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Canon presenta la Multi-Camera Ocherstration

Progettato per ambienti di contenuti live, MCO riduce la necessità di personale mantenendo allo stesso tempo visuali dinamiche e di alta qualità, trasformando la produzione multicamera in un flusso di lavoro efficiente gestibile da una sola persona.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 05/02/2026

Prodotti

Canon ha annunciatoMulti-Camera Orchestration (MCO), una soluzione che consente di gestire produzioni professionali multicamera con un solo operatore. Progettata per ambienti live come podcast, notiziari, talk show e produzioni in studio, MCO dirige il comportamento di più telecamere PTZ sulla base di un’unica camera principale gestita dall’operatore, automatizzando i movimenti e semplificando i flussi di lavoro complessi.

Assegnando una telecamera come principale, le telecamere secondarie rispondono automaticamente ai movimenti di pan, tilt e zoom, mantenendo ruoli predefiniti e differenziati. Questo permette all’operatore di eseguire movimenti coordinati e cambiare le inquadrature delle diverse camere automaticamente, senza dover riprogrammarle manualmente durante la produzione live.

MCO garantisce un tracking affidabile dei soggetti grazie a telecamere posizionate dall’alto, assicurando prestazioni accurate anche durante movimenti rapidi e zoom stretti. Le telecamere si adattano automaticamente alla posizione del soggetto senza necessità di reset, mantenendo continuità visiva anche negli scenari live più impegnativi.

Allo stesso tempo, le inquadrature delle camere in onda possono essere bloccate istantaneamente per mantenere un framing stabile ed eliminare movimenti indesiderati.

Inoltre, gli operatori possono definire zone di non-tracking per evitare distrazioni e assicurare che le telecamere si concentrino solo sulle aree chiave della scena.

Punti chiave:

  • Controllo a operatore singolo di produzioni multicamera professionali
  • Una telecamera principale con telecamere secondarie sincronizzate automaticamente
  • Preset basati sui ruoli per cambiare istantaneamente il comportamento delle camere
  • Angolazioni alternative e inquadrature di gruppo automatizzate
  • Tracking accurato con rilevamento del soggetto dall’alto
  • Blocco dell’inquadratura per mantenere stabili e senza distrazioni le camere in onda
  • Zone di non-tracking personalizzate per un comportamento prevedibile delle camere
  • Riduzione dei tempi di configurazione con flussi di lavoro di produzione virtuale


Tag:

