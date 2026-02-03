Canon presenta la Multi-Camera Ocherstration

Progettato per ambienti di contenuti live, MCO riduce la necessità di personale mantenendo allo stesso tempo visuali dinamiche e di alta qualità, trasformando la produzione multicamera in un flusso di lavoro efficiente gestibile da una sola persona.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 05/02/2026
Canon ha annunciatoMulti-Camera Orchestration (MCO), una soluzione che consente di gestire produzioni professionali multicamera con un solo operatore. Progettata per ambienti live come podcast, notiziari, talk show e produzioni in studio, MCO dirige il comportamento di più telecamere PTZ sulla base di un’unica camera principale gestita dall’operatore, automatizzando i movimenti e semplificando i flussi di lavoro complessi.
Assegnando una telecamera come principale, le telecamere secondarie rispondono automaticamente ai movimenti di pan, tilt e zoom, mantenendo ruoli predefiniti e differenziati. Questo permette all’operatore di eseguire movimenti coordinati e cambiare le inquadrature delle diverse camere automaticamente, senza dover riprogrammarle manualmente durante la produzione live.
MCO garantisce un tracking affidabile dei soggetti grazie a telecamere posizionate dall’alto, assicurando prestazioni accurate anche durante movimenti rapidi e zoom stretti. Le telecamere si adattano automaticamente alla posizione del soggetto senza necessità di reset, mantenendo continuità visiva anche negli scenari live più impegnativi.
Allo stesso tempo, le inquadrature delle camere in onda possono essere bloccate istantaneamente per mantenere un framing stabile ed eliminare movimenti indesiderati.
Inoltre, gli operatori possono definire zone di non-tracking per evitare distrazioni e assicurare che le telecamere si concentrino solo sulle aree chiave della scena.
Punti chiave: