Samsung Color E-Paper da 13 pollici, il display realizzato in bio-resina derivata dal fitoplancton

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale del Samsung Color E-Paper da 13 pollici (modello EM13DX), ampliando così la propria gamma di e-paper a colori con uno schermo dotato di una scocca in bio-resina derivata dal fitoplancton. Incredibilmente sottile, il display integra una tecnologia avanzata di inchiostro digitale e un basso consumo energetico, offrendo alle aziende un’alternativa pratica alla tradizionale segnaletica stampata.

Il nuovo Samsung Color E-Paper da 13 pollici rappresenta per le aziende una soluzione ideale per scaffali, banconi, tavoli e porte, contesti in cui la segnaletica cartacea è ancora ampiamente utilizzata. Con dimensioni paragonabili a un foglio A4, il display garantisce una risoluzione di 1.600 x 1.200 pixel in formato 4:3.

Dotato dibatteria ricaricabile integrata, supportoUSB Type-Ce opzioni di montaggio flessibili, il display può essere installato senza la necessità di cavi di alimentazione permanenti. Il design ultrasottile da 17,9 mm pesa appena 0,9 kg (batteria inclusa), rendendo l’installazione e il riposizionamento semplici e rapidi al variare delle campagne. L’algoritmoavanzato dielaborazione del coloredi Samsung migliora la precisione cromatica e la leggibilità, offrendo un aspetto e una sensazione simili alla carta. Grazie alla fluidità delle sfumature e alla definizione dei contorni, le immagini risultano vivide e paragonabili a poster tradizionali e materiali per il punto vendita, facilitando la transizione dalla stampa alla segnaletica digitale.

Samsung Color E-Paper da 13 pollici utilizza , per la propria scocca, una bio-resina derivata dal fitoplancton. La scocca è stata verificata in modo indipendente da UL, organizzazione globale di certificazione per la sicurezza e la tutela ambientale, e risulta composta per il 45% da plastica riciclata e per il 10% da bio-resina a base di fitoplancton. Questa innovazione nei materiali è stata sviluppata come alternativa alle plastiche tradizionali di origine petrolchimica e consente di ridurre le emissioni di carbonio nel processo produttivo di oltre il 40%.

L’attenzione all’ambiente è considerata in ogni aspetto, dal prodotto all’imballaggio. L’intero packaging – scatola, protezioni e confezione degli accessori – è realizzato al 100% in carta.

Anche l’uso quotidiano è pensato per essere efficiente. Il display mantiene le immagini statiche con un consumo energetico ridotto, senza compromettere l’affidabilità.

Samsung Color E-Paper da 13 pollici supporta una gestione dei contenuti intuitiva, sia in locale che da remoto.Samsung E-Paper App, disponibile per Android e iOS, consente all’utente di aggiornare e gestire i contenuti locali direttamente dai propri dispositivi personali, senza la necessità di un telecomando aggiuntivo.

Il display è inoltre compatibile conSamsung VXT, una piattaforma cloud per la gestione dei contenuti e dei dispositivi da remoto, che permette di controllare le impostazioni hardware, risolvere eventuali problemi e creare e distribuire contenuti con grande semplicità. Per la linea Color E-Paper, Samsung VXT include funzionalità dedicate all’ottimizzazione della visualizzazione dei contenuti e una funzione di preview che consente di verificare l’accuratezza dei colori prima della distribuzione.