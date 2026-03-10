▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
OpenAI annuncia GPT‑5.4 in Codex, ChatGPT e API

GPT-5.4 unisce i più recenti progressi nel ragionamento, nel coding e nei flussi di lavoro agentici, offrendo output di qualità superiore, con meno ripetizioni e meno interazioni.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/03/2026

Digital Life

OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-5.4, il modello più avanzato ed efficiente per lavori professionali complessi. Sarà disponibile su ChatGPT (come GPT‑5.4 Thinking), tramite API e su Codex, insieme a una versione GPT-5.4 Pro per ottenere prestazioni all’avanguardia per gestire attività complesse.

GPT‑5.4 riunisce in questo più avanzato modello gli ultimi e più significativi progressi di OpenAI nel ragionamento, nel coding e nei flussi di lavoro agentici.

Ecco alcuni punti chiave:

  • Progettato per il lavoro reale:GPT-5.4 unisce i più recenti progressi nel ragionamento, nel coding e nei flussi di lavoro agentici, offrendo output di qualità superiore, con meno ripetizioni e meno interazioni.
  • Prestazioni migliorate nelle attività professionali come fogli di calcolo, presentazioni e documenti: nei test GDPval, che valutano compiti reali in 44 ambiti, GPT-5.4 eguaglia o supera i professionisti del settore nell’83% dei casi e mostra miglioramenti significativi nella creazione di fogli di calcolo, slide e documenti.
  • Primo modello General Purpose con utilizzo nativo del computer:in Codex e API, GPT-5.4 introduce prestazioni ai massimi livelli per interagire con software, browser e strumenti, permettendo di completare flussi di lavoro multi-step in diverse applicazioni.
  • Progettato per agenti e attività di lunga durata: in Codex e API, GPT-5.4 supportafino a 1 milione di token di contesto(funzione sperimentale in Codex) e introduce la funzione diricerca degli strumenti, permettendo agli agenti di navigare in modo efficiente ecosistemi complessi di strumenti e connettori.
  • Ragionamento più efficiente: rispetto a GPT-5.2, GPT-5.4 risolve i problemi utilizzando un numero significativamente minore di token, con conseguenti risposte più rapide e costi ridotti per diversi carichi di lavoro.

In ChatGPT in particolare, GPT-5.4 Thinking mostra ora un piano preliminare per task complessi così che gli utenti possano orientare la risposta già durante la fase di elaborazione, oltre a  migliorare le ricerche più approfondite sul web per query altamente specifiche.

GPT-5.4 è anche il modello di OpenAI più accurato fino ad ora. Le risposte riportano un tasso di errore minore del 18% e le ricerche singole registrano il 33% di probabilità in meno di essere false rispetto a GPT-5.2, dati calcolati sulla base dei prompt in cui gli utenti avevano in precedenza segnalato errori e imprecisioni.



