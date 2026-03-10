OpenAI annuncia GPT‑5.4 in Codex, ChatGPT e API

GPT-5.4 unisce i più recenti progressi nel ragionamento, nel coding e nei flussi di lavoro agentici, offrendo output di qualità superiore, con meno ripetizioni e meno interazioni.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 11/03/2026
OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-5.4, il modello più avanzato ed efficiente per lavori professionali complessi. Sarà disponibile su ChatGPT (come GPT‑5.4 Thinking), tramite API e su Codex, insieme a una versione GPT-5.4 Pro per ottenere prestazioni all’avanguardia per gestire attività complesse.
GPT‑5.4 riunisce in questo più avanzato modello gli ultimi e più significativi progressi di OpenAI nel ragionamento, nel coding e nei flussi di lavoro agentici.
Ecco alcuni punti chiave:
In ChatGPT in particolare, GPT-5.4 Thinking mostra ora un piano preliminare per task complessi così che gli utenti possano orientare la risposta già durante la fase di elaborazione, oltre a migliorare le ricerche più approfondite sul web per query altamente specifiche.
GPT-5.4 è anche il modello di OpenAI più accurato fino ad ora. Le risposte riportano un tasso di errore minore del 18% e le ricerche singole registrano il 33% di probabilità in meno di essere false rispetto a GPT-5.2, dati calcolati sulla base dei prompt in cui gli utenti avevano in precedenza segnalato errori e imprecisioni.