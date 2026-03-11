Pagare Amazon sotto casa: l'opzione contanti si espande in tutta Italia

Amazon.it ha annunciato l’espansione del servizio "Paga in Contanti", ora disponibile in oltre 35.000 punti vendita convenzionati in tutta Italia, incluse ricevitorie, edicole, tabaccherie, bar, ampliando ulteriormente il numero di negozi in cui il servizio è già disponibile.

Effettuare un ordine utilizzando “Paga in Contanti” è semplice, rapido e sicuro. Al momento del checkout, i clienti possono selezionare "Paga in Contanti" come metodo di pagamento e verificare attraverso l’apposito link il negozio più vicino. Una volta completato l'ordine, ricevono via e-mail un codice a barre e un codice univoco da presentare entro 72 ore presso uno dei punti vendita autorizzati per effettuare il pagamento in contanti. Una volta completato il pagamento, il punto vendita rilascia una ricevuta cartacea e Amazon.it invia un'e-mail per confermare l'avvenuto pagamento e preparazione alla spedizione dell'ordine. Il cliente può scegliere di ricevere l’ordine comodamente a casa propria oppure può farlo recapitare in un punto di ritiro, come un Amazon Locker per ritirarlo in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona scelta dal cliente.

Se un cliente desidera restituire un articolo acquistato tramite Amazon e pagato in contanti, il rimborso sarà emesso tramite saldo buono regaloAmazon.it.