Samsung Galaxy Buds4: l'evoluzione dell'audio Hi-Fi grazie al design computazionale

Sto arriva sul mercato la nuovaserie Galaxy Buds4, che integra le più avanzate innovazioni Samsung in ambito audio e comfort in un’unica esperienza fluida.

Galaxy Buds4 ProeGalaxy Buds4offrono un audio hi-fi di qualità superiore e un comfort pensato per l’uso quotidiano, garantendo la migliore esperienza di ascolto mai realizzata nella gamma Galaxy Buds. La serie Buds4 introduce un nuovo design iconico a lama concontrollo a pressione incisae unavestibilità ergonomica ultra sottile. Il design è stato sviluppato analizzando centinaia di milioni di dati sulla forma delle orecchie a livello globale e attraverso oltre10.000 simulazioni, per ottimizzare comfort e stabilità durante l’uso quotidiano.

Le innovazioni hardware e software di Buds4 Pro, come unwoofer più ampioe le tecnologie migliorate diEqualizzatore Adattivo (EQ)eCancellazione Attiva del Rumore (ANC), producono un suono ricco e completo, fedele alla registrazione originale. Grazie all’integrazione di diversi agenti AIe ai controlli intuitivi hands-free, la serie Buds4 diventa il complemento naturale di Galaxy S26, estendendo l’esperienza quotidiana oltre lo smartphone.

A partire dall’11 marzo, la serie Galaxy S26 è disponibiletramite operatori, rivenditori e suSamsung.com. Tutti i modelli condividono un linguaggio di design unificato e sono disponibili nelle colorazioniCobalt Violet, White, Black e Sky Blue, oltre alle esclusive onlinePink GoldeSilver Shadowdisponibili su Samsung.com.

La serie Galaxy Buds4 è disponibile in due modelli –Galaxy Buds4 ProeBuds4– nelle varianti coloreWhiteeBlackcon finitura opaca raffinata, oltre alla colorazionePink Goldesclusiva online per Buds4 Pro.

Per una maggiore tranquillità,Samsung Care+offre una copertura completa che protegge il valore dei dispositivi, includendo riparazioni rapide per danni accidentali, estensione della garanzia e supporto da parte di tecnici certificati, disponibile sia a casa che all’estero.