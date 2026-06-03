Sony espande la gamma con le nuove telecamere PTZ 4K compatte

Sony ha annunciato il lancio della nuova SRG-AS10, una telecamera PTZ dotata di avanzate funzioni di inquadratura automatica basate su intelligenza artificiale, e della SRG-XS10, un modello 4K di base dalle dimensioni estremamente ridotte. Entrambi i sistemi rappresentano una soluzione professionale per chi necessita di riprese fluide in 4K a 60p, garantendo immagini nitide e prive di rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'integrazione del sensore d'immagine da 1/2,8 pollici con tecnologia STARVIS.

Il cuore tecnologico della SRG-AS10 è la funzione PTZ Auto Framing, che utilizza algoritmi proprietari per riconoscere, tracciare e seguire i soggetti in modo naturale, eliminando la necessità di un operatore umano. Questo modello include specifiche modalità avanzate, come quella dedicata al monitoraggio di partite di pallacanestro, capace di seguire sia il movimento dei giocatori che quello rapido della palla, e la funzione di inquadratura multipla, che regola automaticamente il campo visivo per mantenere fino a otto persone correttamente all'interno dell'inquadratura. Tali caratteristiche rendono queste telecamere strumenti ideali per conferenze, lezioni a distanza, tavole rotonde e cerimonie.

L'attenzione alla versatilità è un pilastro fondamentale del design di Sony. Con uno zoom ottico 10x in 4K, che può estendersi fino a 20x in Full HD tramite la modalità Tele Convert, queste unità offrono una flessibilità operativa senza pari, adattandosi perfettamente sia a spazi ristretti come sale riunioni e aule scolastiche, sia a contesti più ampi come teatri o impianti sportivi. Il design compatto e leggero ne facilita l'installazione su treppiede o a soffitto, garantendo un'integrazione discreta in qualsiasi ambiente professionale dove l'ingombro deve essere ridotto al minimo.

Sul fronte della connettività e dell'integrazione di sistema, i nuovi modelli si pongono come standard di riferimento. Oltre alle uscite tradizionali SDI e HDMI, il supporto preinstallato per NDI® HX2 e per i principali protocolli di streaming IP - inclusi RTSP, RTMP e SRT - semplifica la produzione remota su reti IP. L'adozione della tecnologia PoE++ permette inoltre di gestire alimentazione, segnale video e controllo tramite un unico cavo LAN, rendendo l'infrastruttura di installazione estremamente pulita e scalabile. Il controllo avviene in modo intuitivo attraverso una Web UI accessibile da browser su PC o tablet.