HONOR Pad X8b: il nuovo tablet che unisce eleganza, potenza e IA

Il nuovo HONOR Pad X8b si presenta come un concentrato di tecnologia progettato per chi cerca un equilibrio perfetto tra stile e prestazioni. Il cuore pulsante di questo tablet è il chipset Qualcomm Snapdragon 680, che garantisce un multitasking fluido e un'elevata efficienza energetica, supportato da una batteria capiente da 10100mAh capace di offrire fino a 21 ore di riproduzione video online. La visione dei contenuti è esaltata da un display HONOR Eye Comfort FullView da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, che riduce i lag e assicura immagini nitide, avvalendosi di tecnologie avanzate per la protezione degli occhi certificate TÜV Rheinland.

La durabilità del dispositivo è garantita da una scocca in metallo premium che, nonostante uno spessore di soli 7,25mm, offre una resistenza superiore a cadute, pressione e schizzi d'acqua, come confermato dalle certificazioni indipendenti di SGS Svizzera. L'esperienza d'uso è resa ancora più coinvolgente dal sistema audio quad-speaker con tecnologia HONOR Sound e certificazione Hi-Res Audio, capace di offrire un suono chiaro e immersivo in ogni occasione.

Sul fronte software, il tablet è basato su MagicOS 10.0 e integra le potenzialità dell'intelligenza artificiale grazie a Gemini, che ottimizza la produttività permettendo una gestione intelligente del multitasking attraverso funzionalità come lo split-screen rapido e la visualizzazione multi-finestra. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle famiglie con l'integrazione di HONOR Kids, uno spazio digitale sicuro e personalizzabile che consente ai genitori di gestire il tempo di utilizzo e i contenuti, offrendo ai bambini un ambiente protetto in cui apprendere e giocare. L'HONOR Pad X8b, proposto nell'elegante colorazione Space Grey, è disponibile sul mercato con un prezzo di vendita consigliato a partire da 229,90 euro.