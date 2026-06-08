HP e Ferrari presentano un nuovo AI PC in edizione limitata

HP ha svelato l’HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, un dispositivo esclusivo che fonde il leggendario design della casa automobilistica italiana con l'ingegneria di ultima generazione del brand tecnologico. Questa collaborazione affonda le radici nella storia di due marchi iconici, unendo lo spirito d'avanguardia nato nel garage di Palo Alto di Bill Hewlett e Dave Packard all'audacia motoristica di Maranello, con l'obiettivo comune di ridefinire gli standard di qualità e prestazioni. Il notebook è il frutto di quasi due anni di sviluppo sinergico tra il Ferrari Design Studio, guidato dal Chief Design Officer Flavio Manzoni, e i designer industriali di HP, impegnati nel rendere la tecnologia avanzata intuitiva ed elegante.

L'esclusività del dispositivo si manifesta fin dall'unboxing, grazie a un packaging personalizzato e a una produzione strettamente limitata a soli 4.999 pezzi numerati e serializzati, una scelta che riflette la filosofia Ferrari di mantenere l'offerta al di sotto della domanda di mercato. Ogni elemento estetico risponde a una precisa necessità tecnica. Lo chassis è fresato con precisione CNC in Rosso Magma, la celebre finitura metallica della scuderia, mentre la superficie inferiore combina fibra di carbonio e vetro per richiamare la trasparenza del vano motore delle vetture di Maranello. Anche il poggiapolsi è interamente in vetro, con un touchpad aptico che si illumina al contatto, mentre le prese d'aria a lamelle sono state progettate parametricamente per ottimizzare l'aerodinamica e la gestione del calore.

Sul fronte delle prestazioni, il notebook è stato concepito per gestire carichi di lavoro intensivi legati all'intelligenza artificiale e al gaming, senza scendere a compromessi in termini di efficienza. Il cuore tecnologico è costituito da un processore Intel Core Ultra X7 358H con grafica Intel Arc B390, capace di erogare fino a 180 TOPS per garantire risposte rapide e reattive. La resa visiva è affidata a un display touch 3K Tandem OLED+ con wallpaper dedicati, accompagnato da una tastiera con retroilluminazione LED RGB personalizzabile tasto per tasto. Il sistema di raffreddamento a vista sfrutta oltre 2.000 microforature calibrate sul vetro tecnico per massimizzare l'ingresso dell'aria. A completare il profilo premium del PC intervengono una custodia protettiva in pelle Poltrona Frau, la stessa impiegata negli interni delle auto Ferrari, e il sistema di protezione hardware HP Wolf Security for Business. Il dispositivo sarà acquistabile in Italia e in altri mercati selezionati a partire dal 12 giugno 2026.