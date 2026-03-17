Galaxy Buds4: HD Voice riduce il rumore di fondo e cattura ogni parola

Samsung Electronics ha presentato gli auricolari Galaxy Buds4, caratterizzati da un suono eccellente e un comfort ottimale, grazie al supporto per audio ad alta risoluzione e a innovazioni di design pensate per un utilizzo quotidiano.

Gli utenti Galaxy possono connettere immediatamente Buds4 Pro o Buds4 all’ecosistema di dispositivi che già utilizzano semplicemente aprendo la custodia di ricarica. Quando abbinati alla serie Galaxy S26, offrono conversazioni nitide e cristalline.

Dalle call di lavoro alle conversazioni con amici e familiari, conHD Voicela differenza si sente chiaramente.

La chiarezza inizia con unariduzione avanzata del rumore basata sull’intelligenza artificiale. La serie Galaxy Buds4 utilizza più microfoni che raccolgono i suoni da diverse direzioni, insieme a una Voice Pick Up Unit (VPU) che aiuta a rilevare e dare priorità alla voce dell’utente. Reti avanzate analizzano quindi il suono in tempo reale per separare la voce dai rumori di fondo, come traffico, vento o conversazioni nelle vicinanze.

Traditional Bluetooth calls capture voice frequencies with a limited bandwidth, causing speech to sound compressed and less natural. HD voice preserves more natural detail during communications bydoubling the Bluetooth bandwidth to 16kHz, called super wide band.HD voice also uses machine learning models trained for noise reduction and voice enhancement to enable a wider range of human voices to be transmitted.

Le tradizionali chiamate Bluetooth catturano le frequenze vocali con una larghezza di banda limitata, facendo risultare il parlato compresso e meno naturale. HD Voice preserva invece maggiori dettagli della voce durante le comunicazioniraddoppiando la larghezza di banda Bluetooth fino a 16 kHz, definita super wide band. HD Voice utilizza inoltre modelli di machine learning addestrati per la riduzione del rumore e il miglioramento della voce, permettendo di trasmettere una gamma più ampia delle frequenze della voce umana.

Questa gamma ampliata consente di catturare suoni più sottili come “s”, “z”, “th” e “f”, fondamentali per distinguere parole che nelle chiamate Bluetooth standard possono risultare difficili da comprendere. Preservando questi dettagli, le conversazioni risultano più chiare e naturali.

Gli auricolari Galaxy Buds sono gli unici auricolari Bluetooth in grado di supportare HD Voice sugli smartphone e tablet Galaxy.