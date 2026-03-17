Arriva POCO X8 Pro Series: design premium, costruito per durare

Il marchio tecnologico POCO ha ufficialmente svelato i nuovi POCO X8 Pro Max e POCO X8 Pro, segnando un’evoluzione strategica che traghetta la linea X verso una nuova dimensione di potenza e design. Con questo lancio, l'azienda punta a ridefinire gli standard dei dispositivi ad alte prestazioni, rendendo tecnologie tipiche dei prodotti di fascia altissima accessibili a una platea globale di appassionati. Il modello Pro Max, in particolare, rappresenta la massima espressione di questa filosofia, spingendo le specifiche tecniche oltre ogni precedente limite del brand.

Il cuore pulsante della nuova serie è rappresentato dai chipset di ultima generazione firmati MediaTek. Il POCO X8 Pro Max debutta con il Dimensity 9500s, un processore realizzato a 3nm che permette di superare la barriera dei tre milioni di punti nei test AnTuTu, garantendo una fluidità estrema grazie alla RAM LPDDR5X e all'archiviazione UFS 4.1. Non da meno è il modello Pro, che monta il Dimensity 8500-Ultra per un incremento netto delle prestazioni grafiche. Entrambi i dispositivi integrano il sistema WildBoost Optimization, che utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere il carico di lavoro e mantenere frame rate stabili durante le sessioni di gioco più intense, supportati dalla tecnologia di raffreddamento LiquidCool 3D IceLoop per mantenere temperature ottimali anche sotto stress.

L'autonomia si conferma un pilastro fondamentale, specialmente per il modello Pro Max che vanta una batteria da 8.500mAh, la più capiente mai vista su un dispositivo POCO, capace di coprire due giorni interi di utilizzo. Il POCO X8 Pro risponde con un’unità al silicio-carbonio da 6.500mAh che coniuga durata e compattezza. La velocità di ricarica è garantita dalla tecnologia HyperCharge da 100W, comune a tutta la gamma, che include anche sistemi intelligenti per preservare la salute della batteria nel lungo periodo, assicurando un'efficienza superiore all'80% anche dopo sei anni di cicli di ricarica costanti.

L'esperienza visiva e sonora è stata curata nei minimi dettagli attraverso l'adozione di pannelli flagship M10 con luminosità di picco fino a 3.500 nit. I display, rispettivamente da 6,83 pollici per il Pro Max e 6,59 pollici per il Pro, offrono colori brillanti e una protezione avanzata per gli occhi certificata TÜV Rheinland. Sul fronte audio, il modello superiore dispone di altoparlanti simmetrici con supporto Dolby Atmos e una modalità di incremento del volume pensata per l'ascolto all'aperto. Il design premium si esprime attraverso telai in metallo, retro in fibra di vetro e cornici ultra-sottili, arricchiti da un tocco di personalità grazie alle luci RGB dinamiche integrate nel modulo fotografico.

La fotografia compie un salto di qualità grazie a sensori da 50MP supportati da algoritmi di intelligenza artificiale che garantiscono scatti nitidi in ogni condizione di luce. Funzioni come UltraSnap e l'AI Creativity Assistant facilitano la cattura di movimenti rapidi e l'editing creativo direttamente dallo smartphone. Infine, il sistema operativo Xiaomi HyperOS 3 orchestra un ecosistema connesso e intelligente, introducendo strumenti avanzati come l'integrazione con Google Gemini, la funzione Cerchia e Cerca e l'inedita comunicazione offline, che permette chiamate vocali anche in assenza di copertura di rete tradizionale. La dotazione è completata dalla resistenza certificata a polvere e acqua e da una suite di servizi premium inclusi per i primi mesi di utilizzo.

Prezzi e disponibilità

POCO X8 Pro Maxè disponibile in tre colori: White, Black e Blue. Sarà disponibile in due varianti: 12GB+256GB e 12GB+512GB,a partire da €429,90. In fase di lancio, sarà possibile usufruire di:

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50 euro extra valutazione dell'usato

POCO X8 Proè disponibile in tre colori: Black, White e Mint Green. Sarà disponibile in tre varianti: 8GB+256GB, 8GB+512GB e 12GB+512GB,a partire da €309,90. In fase di lancio, sarà possibile usufruire di:

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