Fujifilm instax mini 13, la fotocamera istantanea

Fujifilm ha annunciato il debutto di instax mini 13, l’attesissima erede del modello più iconico del brand.

La nuova mini 13 non è solo una fotocamera, è un invito ad esprimersi, a giocare con la luce e a catturare l’irripetibile con uno stile inconfondibile.

La grande novità di instax mini 13 è l’introduzione della funzione autoscatto, con timer da 2 o 10 secondi. Che si tratti di un selfie di gruppo o uno scatto artistico a mani libere, potrai essere finalmente parte della tua stessa arte.

L’autoscatto può essere utilizzato anche con l’accessorio di regolazione dell’angolazione incluso nella confezione, che consente di posizionare facilmente la fotocamera per ottenere l’inquadratura perfetta.

instax mini 13 mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso la linea mini una delle più amate:

Modalità Close-Up per scatti ravvicinati.

per scatti ravvicinati. Specchio per selfie integrato accanto all’obiettivo.

integrato accanto all’obiettivo. Esposizione automatica, che regola luminosità e flash in modo automatico.

Quando si utilizza la modalità Close-Up entra in funzione anche la correzione della parallasse, che allinea mirino e obiettivo per ottenere foto più centrate.

Il sistema di controllo automatico del flash garantisce inoltre immagini equilibrate sia in ambienti luminosi sia in condizioni di luce più bassa.

In occasione del lancio di instax mini 13, Fujifilm ha poiannunciato anche nuove e migliorate funzionalità per l’app gratuita instax UP!.

L’app permette agli utenti di scansionare, archiviare e organizzare digitalmente le proprie foto instax, indipendentemente dal tipo di pellicola, fotocamera o stampante instax utilizzate.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, la nuova versione migliora la precisione della scansione riconoscendo le immagini rispetto agli sfondi o ad altri contenuti estranei, ottenendo scansioni più nitide e precise.

Insieme alla mini 13, verrà presentata una nuova pellicola mini Pastel Galaxy, caratterizzata da un divertente tema cosmico, con decorazioni lucide e scintillanti e colori rilassanti per aggiungere un tocco di freschezza alle foto instax.

La nuova Fujifilm instax mini 13 debutterà a fine giugno 2026 in queste tonalità:

Dreamy Purple

Frost Blue

Candy Pink

Lagoon Green

Clay White.

Contemporaneamente, saranno disponibili la pellicola mini instax Pastel Galaxy (pack da 10 scatti) e le custodie coordinate.

I prezzi di vendita saranno ufficializzati solo al momento dell’effettiva immissione sul mercato.