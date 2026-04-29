Amazon presenta la nuova Fire TV Stick HD: più veloce, compatta e con interfaccia rinnovata

Il panorama dell'intrattenimento domestico continua a evolversi e Amazon risponde con il lancio della nuova Fire TV Stick HD, progettata per essere la più compatta e versatile della gamma. Con un design ridotto del 30% rispetto alla versione precedente, il dispositivo si inserisce facilmente in qualsiasi porta HDMI, anche negli spazi più angusti dietro al televisore. Una delle novità più pratiche riguarda l'alimentazione: il cavo USB-C incluso permette di alimentare la chiavetta direttamente dalla porta USB della TV, eliminando l'ingombro di alimentatori esterni e rendendola la compagna di viaggio ideale per chi non vuole rinunciare ai propri contenuti fuori casa.

Sotto la scocca, la Fire TV Stick HD nasconde miglioramenti tecnici sostanziali. Il nuovo modello è oltre il 30% più veloce rispetto alle generazioni passate, garantendo un'accensione rapida e un'apertura delle app pressoché istantanea. Questo potenziamento hardware mira a soddisfare le nuove abitudini di consumo degli utenti europei, che trascorrono in media oltre 60 ore al mese sulle app di streaming e mostrano un interesse crescente per il gaming su Fire TV, il cui tempo di utilizzo è più che triplicato nell'ultimo anno.

In parallelo al nuovo hardware, Amazon ha annunciato un importante aggiornamento software: l'impostazione Schermo adattivo. Questa funzionalità di accessibilità, che arriverà gratuitamente su tutti i dispositivi nei prossimi mesi, permetterà di personalizzare l'interfaccia aumentando la dimensione di testi e menu a scapito delle immagini più grandi. Una soluzione pensata per rendere la navigazione tra le centinaia di migliaia di film e serie TV disponibili ancora più intuitiva e leggibile per ogni tipologia di utente.