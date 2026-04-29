Samsung lancia in Italia la gamma TV 2026: l'IA diventa il cuore del salotto

Samsung Electronics ha ufficializzato l’arrivo sul mercato italiano della gamma TV 2026, una line-up che segna un punto di svolta nell'integrazione tra hardware di alta qualità e intelligenza artificiale. Disponibili da oggi 27 aprile in pre-ordine, i nuovi modelli spaziano dalle tecnologie premium Micro RGB e OLED fino ai più accessibili Mini LED e UHD, tutti accomunati da un obiettivo ambizioso: trasformare il televisore da semplice schermo a vero e proprio assistente personale.

La vera novità dell'anno è il Vision AI Companion (VAC), un sistema che integra piattaforme come Bixby, Perplexity AI e Microsoft Copilot. Non si tratta solo di comandi vocali: VAC analizza ciò che l'utente guarda per suggerire contenuti, ricette o musica, agendo come un compagno di visione intelligente. L'AI interviene inoltre in modo "invisibile" per ottimizzare l'esperienza:

AI Upscaling Pro: migliora i contenuti a bassa risoluzione in tempo reale.

AI Football Mode: ottimizza fluidità e audio delle partite di calcio, rendendo il pallone più visibile e il suono dello stadio più immersivo.

AI Sound Controller Pro: bilancia dialoghi ed effetti sonori per non perdere mai una parola.

La serie Micro RGB rappresenta la punta di diamante tecnologica, con modelli (serie R95H e R85H) che arrivano fino a 115 pollici. Grazie ai micro LED controllati individualmente e alla tecnologia Glare Free (che elimina i riflessi), Samsung promette colori realistici al 100% (spazio colore BT.2020) anche in ambienti molto luminosi.

Sul fronte OLED, la gamma 2026 (S99H, S95H, S90H e S85H) estende la finitura antiriflesso a più modelli e introduce l'Ultimate Gaming Pack con refresh rate fino a 165 Hz, posizionandosi come scelta ideale per i videogiocatori più esigenti. Per chi cerca l'estetica, The Frame Pro si evolve con uno spessore di soli 24,9 mm e il sistema Wireless One Connect per un'installazione senza cavi a vista.

Samsung non trascura il suono con i nuovi speaker Music Studio 7 e 5. Il modello superiore offre un sistema a 3.1.1 canali con super tweeter, mentre il Music Studio 5 punta sul design curato da Erwan Bouroullec e sulla tecnologia AI Dynamic Bass Control per bassi potenti in dimensioni compatte.

Offerta Pre-order: Fino al 17 maggio 2026, l'acquisto di un modello della nuova gamma dà diritto a un cashback fino a 1.000 euro. I prezzi di partenza sono competitivi: si parte da 449€ per i modelli Mini LED, mentre la gamma OLED attacca a 1.299€.