Micro-stampa 3D di livello industriale: BMF introduce la nuova serie microArch S150

Boston Micro Fabrication segna un nuovo traguardo tecnologico con il lancio della serie microArch S150. Questa nuova linea di stampanti compatte è stata progettata per rispondere alla crescente necessità di cicli di produzione rapidi e flussi di lavoro ottimizzati, rendendo finalmente accessibile la micro-precisione di livello industriale anche in contesti d'ufficio o di laboratorio. La serie si declina in due sistemi avanzati: il modello microArch S150 Ultra, caratterizzato da un’altissima produttività e velocità di stampa fino a nove volte superiori rispetto allo standard, e la versione microArch S150, ideale per lo sviluppo flessibile e la prototipazione di precisione.

Grazie all'impiego della tecnologia proprietaria Projection Micro Stereolithography, queste macchine garantiscono prestazioni d’eccellenza in termini di velocità e ripetibilità dei dettagli. Con una risoluzione ottica di 25 µm e una precisione di posizionamento di ±3 µm, la serie S150 permette di produrre componenti estremamente complessi come microaghi, ugelli e chip microfluidici, mantenendo una fedeltà dimensionale eccezionale su spessori di strato che variano dai 10 ai 100 µm. Questa capacità tecnica apre nuove prospettive per settori cruciali quali la biomedicina, l'elettronica, le fibre ottiche e la ricerca avanzata, dove il dettaglio microscopico è un requisito fondamentale.

Oltre alle specifiche tecniche, BMF ha focalizzato lo sviluppo della serie S150 sul superamento delle barriere operative che storicamente hanno limitato l'adozione della produzione additiva su microscala. Il sistema elimina le criticità legate alle calibrazioni manuali e alle infrastrutture ingombranti, offrendo un'esperienza d'uso fluida e automatizzata. Attraverso un'interfaccia touchscreen intuitiva e parametri di stampa precaricati, l'operatore può gestire l'intero processo con un semplice tocco, contando su una stabilità di processo tipica delle piattaforme industriali più grandi.

La sicurezza e la pulizia dell'ambiente di lavoro sono garantite dall'integrazione di un sistema di filtrazione HEPA13 e di un dispositivo di sterilizzazione UV-C, che mantiene la camera di costruzione igienizzata tra un ciclo e l'altro. Queste caratteristiche, unite alla capacità di gestire materiali ad alta viscosità, rendono la serie microArch S150 una soluzione completa e sicura per le applicazioni più sensibili alla contaminazione. In questo modo, i team di ricerca e produzione possono concentrarsi esclusivamente sulla qualità dei risultati e sull'innovazione del prodotto, liberandosi dalla gestione complessa delle macchine tradizionali.